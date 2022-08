Das Flugwesen, Synonym für den Fortschritt schlechthin, steckt in der Krise. Jedenfalls in dieser Ausstellung. Irgendwie schwarzhumorig besagt dies das fluguntaugliche Karbon-Skelett der DA 42-VI. Ich lese es als humorigen Kommentar zu einem eingelösten Versprechen zum Abheben eines eleganten Leichtflugzeuges, mit dem ein passionierter Privatflieger Freundin oder Freund imponieren wollte.

Nun aber steht die Diamond flügellos und deprimiert im Eingangsbereich der Berliner Galerie Dittrich & Schlechtriem. Die Schnauze sowie das Cockpit zeigen nach unten, das Heck samt Leitwerk in Richtung der Decke. „END-OF-LIFE cycle one“ taufte der in Berlin lebende Bildhauer Daniel Hölzl das Fragment eines Prototyps, dessen fehlende Scheiben und andere Details er mit feingegossenen Paraffinwachs-Teilen andeutet.

Es ist die erste Einzelschau des 1994 geborenen Österreichers, der an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee unter anderem beim Bildhauer-Professor Hannes Brunner studierte. Er nennt sie „Grounded (Geerdet)“. Ich habe den Eindruck, dass es sich hier nicht nur um Technikbesessenheit handelt, sondern auch um eine zweite Ebene – eine gewisse Doppelbödigkeit, die der technische Fortschritt schon immer mit sich brachte. Geerdet bedeutet schließlich auch erdverbunden. Und so könnte das auch ein ironischer Flirt sein mit dem Wort „Startverbot“. Ein Flirt, der auf die folgenschweren Grenzen eines bislang unbedenklich erscheinenden fossilen Ressourcenverbrauchs verweist, auf das industrielle Kunstharz Karbon, das Kerosin zum Tanken. Fossile Stoffe sind endlich, und ihre Herstellung eine ökologische Belastung.

Daniel Hölzl/Dittrich & Schlechtriem Im Rollfeld-Keller: Der Airbus A300 wird mit diesem Fahrgestell nie mehr abheben. Das vierte Rad aus Wachsparaffin schmilzt langsam aber sicher vor sich hin.

Darum wohl lässt Hölzl den menschlichen Traum vom Fliegen im Galerie-Keller auf einem schwarz-weißen „Rollfeld“ hart landen. Da wartet „Cycle two“, eine raumfüllende Installation aus zu 100 Prozent recycelten Karbonfasern und recyceltem Paraffinwachs. Als Fragment zwar, im Detail allerdings maßstabsgerecht, hat Hölzl das Rollfeld des einstigen Flughafens Tempelhof hier in den Galerieraum übertragen und die Wände mit Bildern einer Serie aus demselben Material versehen. Das veranschaulichen die industriellen Formen wie auch die Lebensdauer von Flugzeugteilen. Angeordnet ist das Ganze sinnfällig wie das Fenster eines Fliegers. Und dann wiederholt sich dieses Thema in der Skulptur „END-OF-LIFE cycle four“. Sie besteht aus einem Fahrwerk aus Wachs und drei Rädern eines Airbus A300.

Das vierte Rad ist aus Paraffin geformt. Und das schmilzt während der derzeit meist hochsommerlichen Ausstellungsdauer bis Anfang September langsam aber sicher dahin. So bilden sich hier anarchische Wachslachen in der strengen Ordnung des in Anthrazit/Weiß auf Karbonfaserfilz aufgeteilten „Rollfeldes“. Ein Memento mori, eine Allegorie der Vergänglichkeit.

Daniel Hölzl/Dittrich & Schlechtriem Daniel Hölzl: „Grounded Window No. Seven“, 2022

Hölzl thematisiert auch alle die Revolutionen in der Luftfahrt: die frühen motorgetriebenen Flieger mit dynamischem Auftrieb, gebaut aus Holz, Textilien, Garnen und Stahl. Später wurden diese Materialien durch Aluminium ersetzt. Der Einsatz von Karbonfasern markiert die nächste Stufe. Heute bestehen 80 Prozent der Flugzeuge aus Verbundmaterialien, das verringert den Treibstoffbedarf. Im Umkehrschluss freilich wird das Recycling ausgedienter Maschinen viel aufwendiger und teurer.

Der junge Konzeptkünstler zeigt in seiner abstrahierenden Rauminstallation die andere Seite zu Errungenschaften und schier endlosen Möglichkeiten des modernen Flugwesens. Diesem Traum der Menschen, auf superbequeme Weise und in atemberaubender Geschwindigkeit große Distanzen zu überwinden, Zeit und Raum. Es also nicht bloß den Vögeln gleichzutun, sondern deren naturgegebene Fähigkeiten noch sprichwörtlich zu übertrumpfen.

Indem er Kunst, Wissenschaft und Technik zusammenbringt, schafft er eine komplexe Welt aus Stoffen, Materialien, Formen, zeigt Zusammenhänge zwischen Natur und Industrialisierung auf. Und somit das Gute wie auch das Fatale daran, wegen der Folgen. Denn es geht auch hier vor allem um die Rolle des Erdöls, die fossile Substanz, die Motoren treibt und aus der bislang die meisten Dinge um uns herum produziert werden. Um das Fließen des Erdstoffs, das in der Moderne bis dato allem, nicht nur dem Flugwesen, zugrunde liegt. Als Segen, aber eben auch als Fluch.

Galerie Dittrich & Schlechtriem, Linienstr. 23, bis 3. September, Di–Sa 11–18 Uhr