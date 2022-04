Niemand von den Frauen und Männern im Berliner Verein „Be an Angel“ hat Engelsflügel oder verbringt die Tage im verzückten Gebet. Diese selbstlosen Helferinnen und Helfer sind seit beinahe sechs Wochen, also seit Beginn Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, auf einem Marathon der Solidarität unterwegs. Sie empfangen an den Bahnhöfen der Hauptstadt die abertausend Geflüchteten aus dem europäischen Land, sorgen für Unterkunft und das Nötigste, helfen beim Verständigen, beim Papierkram, begleiten Betroffene zum Arzt.

Diese „Engel“, die auch ihre Mitmenschen ermuntern, alle Gleichgültigkeit fahren zu lassen und zu irdischen Engeln, also zu Spendern oder aktiven Helfern zu werden, leisteten ihren humanitären Dienst bereits seit 2015, als die die Menschen aus Syrien vor Assads Bomben und Mordkommandos flohen.

Jetzt haben sich die Engel aus der Kreuzberger Yorkstraße, dort hat der Verein – als NGO von Kulturschaffenden in Berlin – sein Büro, 33 namhafte Berliner Künstler und das renommierte Auktionshaus Villa Grisebach zum Partner gemacht. Die Aktion ist eine enge Kooperation auch mit Juliet Kothe, der ehemaligen Direktorin der Sammlung Boros und Kuratorin der „Studio Berlin“ Ausstellung im Berghain von letztem Jahr.

Jeremy Shaw Auch der Jung-Star Jeremy Shaw ist dabei

In der Liste der spendenden Künstlerinnen und Künstler fehlt kein Name, der im internationalen Kunstbetrieb nicht schon seit Jahren Sammler-Ohren spitzen lässt: Anne Imhof, Mariechen Danz, Alicja Kwade und Ólafur Eliasson. Aber auch Julius von Bismarck, Cyprien Gaillard, Carsten Nicolai und Michael Sailstorfer. Sowie Jeremy Shaw oder Gert & Uwe Tobias oder die an die Werke des abstrakten Expressionismus erinnernde Jungmalerin Tamina Amadyar.

Spontan spendeten die Maler, Bildhauer, Installations-, Video- und Foto-Artisten ihre auf dem Kunstmarkt hochkarätig gehandelten Werke. Und ebenso umstandslos stellt das Auktionshaus sich der Aktion ehrenamtlich zur Verfügung. Ab sofort und bis zum 10. April läuft die mit moderaten Taxierungen angesetzte Online-Versteigerung, die sich hier finde lässt: https://online.grisebach.com/auctions/8138/vg10137.

Wer Kunst nur dann ersteigern mag, wenn er sie vorher gesehen hat, kann die Vorbesichtigung jener Werke zur Live-Besichtigung in der Fasanenstraße 27 in Charlottenburg von Mo-Fr, 10 bis 18 Uhr – und am Sa, 11 bis 16 Uhr nutzen. Die Einnahmen gehen dabei unverzüglich über den Verein „Be an Angel“, als an Bedürftige im und aus dem Kriegsland. Also, Kunstfreunde, werdet zu irdischen Engeln!