Wim Wenders, Edward Hopper und das melancholische Echo der Einsamkeit

Wim Wenders vor zwei Standbildern aus dem 3-D-Film „Two or Three Things I Know about Edward Hopper“ in der Dahlemer Galerie Bastian. Benjamin Pritzkuleit/Berliner Zeitung

Mindestens zwei bedeutende Filmemacher fanden in Edward Hopper (1882–1967), Maler der amerikanischen Melancholie und der beklemmend psychedelischen Tristesse der Kriegs- und Nachkriegsjahre, ihre Inspiration. Der eine war Alfred Hitchcock. Der andere ist Wim Wenders, geboren 1945 in dem von den Bomben der Alliierten leidlich verschonten Düsseldorf, Wahlamerikaner auf Zeit und überzeugter Wahlberliner.

„Zwei oder drei Dinge weiß ich über Edward Hopper“, so nennt Wenders seinen 3-D-Kurzfilm von 2020. Der hat nun Deutschlandpremiere. Auch Stills (Standbilder) sind in der Ausstellung in der Dahlemer Galerie Bastian zu sehen. Ein Experiment, in dem der Kinomann belegt, wieso Hoppers Malerei zum Inbegriff der amerikanischen Weite und zugleich Verlorenheit wurde. „Hoppers Bilder sind filmischer als irgendeine andere Malerei“, sagt der Regisseur von „Der amerikanische Freund“, „Paris-Texas“, „Der Himmel über Berlin“, „Buena Vista Social Club“, „Pina“ und „Das Salz der Erde“. Und er setzt hinzu: „Niemand sonst im 20. Jahrhundert hat so gemalt, dass man wissen will, wie es weitergeht.“

Wim-Wenders-Filmstill „Meeting on the Porch“, Butte/Montana 2019. Wenders Images/Courtesy Galerie Bastian

Wenders Film kommt ohne Worte aus. Umso beredter ist die melancholische Musik. Für die 3-D-Technik habe er sich entschieden, weil es eine von der Filmindustrie zu Unrecht vernachlässigte Darstellungsart sei: „Eine ausgesprochen poetische Technik, die kaum beanspruchte Hirnregionen animiert, räumlich zu sehen.“ Etliche Hopper-Gemälde hat Wenders ausgewählt, um daraus mit einer Handvoll Schauspieler ganz eigene, doch im Geiste Hoppers irgendwie symbiotische Szenen zu drehen: „Gas“ von 1940, mit einem alten Tankwart. Von dem wüsste man gern mehr. Stoisch tankt er einen dunkelgrünen Packard auf. Der Fahrer bleibt sitzen, eine Frau steigt aus, der Tankwart lässt kein Auge von ihr. Sie raucht ganz nahe der Zapfsäule eine Zigarette! Schnipst die Kippe weg. Fast stockt einem der Atem. Was wird jetzt passieren? Zerreißt gleich eine Explosion die unheimliche Bezüglichkeit und Stille vor dem Hintergrund eines Waldes in Dämmerlicht? Dann steigt die Dame wieder ein, das Auto fährt weg. Plötzlich verlassen den alten Tankwart die Lebenskräfte. Ein lebendes Gemälde als Drama! Das gibt’s nur im Film.

Wim-Wenders-Filmstill „Fire Chief“, Butte/Montana, 2019. Wenders Images/Courtesy Galerie Bastian

Wenders hat nach einigen Semestern Medizin und Philosophie in Paris Malerei studiert. Er habe, sagt er, seine ersten Filme sozusagen „als Fortsetzung der Malerei mit anderen Mitteln“ gesehen. Und sich später immer mehr zum Erzähler entwickelt. Hopper, so Wenders, sei ein obsessiver Kinogänger gewesen, entwarf seine Motive nach Filmen. 1947 malte Hopper „Summer Evening“, ein Holzhaus in den Weiten Montanas. Auf der Veranda steht ein Paar. Die Beziehung ist unklar, sie scheint gestört. Auch Wenders kurzer Film klärt nichts auf. Die Tristesse erdrückt alles. Und dann folgt die Filmszene nach dem Gemälde „Morning Sun“ von 1952. Gedankenversunken blickt eine einsame Frau im hochgerutschten Nachthemd, die Oberschenkel entblößt, die Arme auf den Schienbeinen, ins hereinfallende Licht der aufgehenden Sonne. Ihren Blick hat sie vom Bett aus auf das große Fenster gerichtet. Ein Hotelzimmer? Dieses Fenster teilt die Szenerie metaphorisch in Drinnen und Draußen.

Bonjour Tristesse, hier wie dort. Wenders erfindet dazu einen Typ. Lang, dünn, im schlottrigen Anzug, mit Borsalino-Hut à la „Es war einmal in Amerika“. Was tut der Mann, der die Frau im Bett überwacht? Als sie das Zimmer zum Rauchen verlässt, beordert er sie handgreiflich zurück. Und er verfolgt ein junges Mädchen im Sommerkleid durch eine menschenleere Kleinstadtkulisse. Wieder hält man den Atem an. Doch es passiert nichts. Wenders hat den Typen wie eine Bedrohung oder Störung in die zum Bersten spannende Szene hineingebaut.

Der Filmemacher steht in der Galerie vor zwei wie zwischen Hoppers Pinselzügen festgefrorenen Filmstills. Er erzählt, wieso ihn die düstere Leere des amerikanischen Malers so sehr prägt: Das Morgenlicht und die Nachtschatten, die unheimlichen Häuser. Einsame Leute im Hotel, in den leeren Straßen, an Tresen vor sich hin stierende Handelsreisende. Hopper hatte einst erklärt, es gehe ihm „um die reiche Welt der Psyche“. Seine Motive, für deren Verfilmung Wenders in einer Geisterstadt in Montana die ideale Kulisse fand, wecken auch bei uns Zuschauern den Drang, die Geschichte weiterzuspinnen. „Ich nahm Hoppers Bilder schon immer als Standbilder von nie gedrehten Filmen wahr“, meint Wenders. Schon 1977 habe er bei den Dreharbeiten zu „Der Amerikanische Freund“ Motive aus einem Hopper-Katalog herausgetrennt und an die Wand des Regiebüros gepinnt.

Wim Wenders mal selber als Fotomodell zur Eröffnung seiner Ausstellung in der Galerie Bastian Helene Kleine-Koring

Wenders gesteht seinen Hang zum Surrealen und Absurden. Und zum Tagträumen. „Ich sehe ein marodes Haus, eine gespenstisch leere Straße, einsame Leute, eine Bahnschiene, die ins Nichts führt oder einen dunklen Waldrand und denke: „Wie bei Hopper! Ich will die Geschichten weitererzählen.“ Gelernt habe er von Hoppers Bildern viel über Licht – ein unheiliges, oft kaltes Licht, das in die Privatsphäre eindringt, alles in Außen und Innen teilt. Es ist dieses Spiel mit Ambivalenz und Suspense, das ihn fasziniere. Er verfremdet Hopper nicht, er erweitert dessen Motive aus der Ära der Nachkriegsmoderne, die in den USA eigentlich in die Abstraktion führte. Hopper war Realist, er blieb bei der Figur. Damit war er, so Wenders, „gleichsam anachronistisch, schwamm gegen den Mainstream des Abstract Painting des Starmalers Pollock.“ Und doch erfolgreich. Die Betrachter fanden sich wieder – in diesen Motiven der Entfremdung von der modernen Welt. Und von sich selbst.

Wim Wenders – Two or Three Things I Know about Edward Hopper. Galerie Bastian, Taylorstr. 1, Dahlem, bis 4. März, Mi–Sa 11–17 Uhr, Eintritt frei