Es muss nicht immer eine Blockbuster-Schau sein, zu der die Leute rennen. Die kleinen feinen „Spanischen Dialoge“ ziehen als neue Reihe im Bode-Museum unisono reife wie junge Semester an. Lustig, wie der wohl gedankenlesende Einlassdienst einer altersgemischten Touristengruppe aus Barcelona den Weg weist mit den Worten „zu Velázquez und Picasso die Treppe hoch, dann links“.

In der Skulpturensammlung des Hauses am Kupfergraben wie in der Berliner Gemäldegalerie am Kulturforum gibt es ungeahnte spanische Altmeister-Schätze vor 1800; und im Charlottenburger Museum Berggruen, das wegen Generalsanierung bis 2025/26 geschlossen bleiben muss, eine Menge vom Museumsgründer Heinz Berggruen gesammelte Kunst des großen Spaniers der Moderne: Pablo Picasso (1881–1973).

Von einem unbekannten Bildhauer aus dem spanischen Burgas (Galizien): „Madonna auf der Mondsichel“ aus Alabaster, um 1490 Antje Voigt/Skulpturensammlung/SMB

Zu Picassos 50. Todesjahr nun erinnern allerorten Ausstellungen. Keine aber so wie diese: Bloß zwei Räume im Rundgang benötigen die Kuratorinnen María López-Fanjul y Díez del Corral und Veronika Rudorfer für diesen Dialog zwischen Skulpturen und Gemälden aus Altmeisterzeiten und aus der Moderne. Und sie lassen alles mit einem Augenzwinkern beginnen: „… das kommt mir spanisch vor“, steht auf den Wandinfos zu lesen. Das will besagen, dass viele Skulpturen aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert, die lange Zeit keinem Namen zugeordnet werden konnten, sich als Anonymus in den Sammlungen befanden. Man glaubte lange, sie seien italienischer Herkunft. Ein Irrtum, den die Forschung korrigierte. Die Bildwerke, große wie kleine, stammen aus Spanien. Und so besitzt und bewahrt das Bode-Museum innerhalb Deutschlands heute die wichtigste Sammlung spanischer Skulpturen vor 1800.

Noch sind etliche Bildhauer-Namen mit Fragezeichen versehen; die Kunsthistoriker sind dran an der Zuschreibung, unübersehbar aber ist dies: Die spanische Bildhauerei, tiefreligiös ausgerichtet, ist um einiges emotionaler als die italienische. Und in diesem Falle bedient dieser Eindruck sogar das Klischee: So korrespondiert Picassos Keramik „Stierkampf“ (1953) geradezu provokant mit Bartolomé Bermejos „Tod Mariae“ (1460/62), einem Bildwerk, das für den ausgeprägten Katholizismus im Land steht, und einem Totenköpfchen sowie einem Figürchen, das aus einer Jakobsmuschel wächst, geschnitzt nach 1700 von einem spanischen Meister aus kolkrabenschwarzem Stein.

Picassos „Sitzende Frau“, 1940 VG Bildkunst Bonn/bpk /Nationalgalerie

Eine geradezu magische Konstellation entsteht mit Pedro Roldáns farbig bemalter Walnussholz-Büste „Mater Dolorosa“ von 1670/74, den echt wirkenden Harz-Tränen auf den anmutigen Wangen der Maria im Kontext zu Picassos „Nusch Eluard“, einst Muse der Surrealisten, jedoch von André Breton wegen ihrer Widersetzlichkeit aus der dogmatisch aufs Manifest eingeschworenen Gemeinschaft verbannt. Picasso muss es 1937 gereizt haben, sie so grandios als wütend Heulende zu malen.

Gleich daneben hängt El Grecos manieristische „Mater Dolorosa“ von 1587/90 mit ihren langgezogenen Körper-Formen, einem Stil, in dem Apollinaire „alle Pracht des christlichen Glaubens mit den Schönheiten des Hellenismus vereint“ sah. Und still beredt der Dialog zu Picassos „Porträt Jaqueline“ von 1959. Auch die letzte, die duldsamste, untertänigste aller Frauen des Machos trägt die hingebungsvollen, zugleich sanft leidenden Züge einer Liebenden und klaglos Dienenden.

Ein solches Naturell war die von Velázquez um 1630/40 porträtierte Infantin Maria von Habsburg, Königin von Ungarn, auf keinen Fall. Der Maler soll sie seinerzeit in Neapel getroffen und skizziert haben, in spanischer Hofmanier. Sie posiert ungekünstelt selbstbewusst vor einer roten Draperie, stützt sich auf einen lederbezogenen Lehnstuhl. Picasso ließ sich zweifellos davon anregen für seine „Frau im Sessel“ von 1939. Dafür saß ihm damals die energische Dora Maar Modell.

Picassos „Frau im Sessel“, 1939, und „Kastilische Dame“ eines anonymen spanischen Bildhauers um 1530 VG Bildkunst Bonn/bpk/Nationalgalerie/Antje Voigt/Skulpturensammlung/SMB

Altmeisterliche spanische Kunst hatte, das erzählt die kleine, feine Werk-Versammlung zudem, eine klare Aufgabe, die uns heute ausgesprochen modern erscheinen muss: Es ging um Zwiesprache mit dem Publikum, damals vor allem mit den Heiligenbildern. Gerade die religiöse Kunst Spaniens setzte auf Gefühlswirkung. Dafür erschufen Maler und Bildhauer kunstvolle Illusionen, um das unsichtbare Glaubens-Universum bildhaft zu machen. Und in der weltlichen Sphäre waren realitätsnahe Porträts und Naturszenen bedeutsam.

Pablo Picasso hatte zeitlebens Originale wie Reproduktionen von Kunstwerken seiner Vorbilder gesammelt. Sie waren ihm Quelle der Inspiration. Kunst, so schrieb er, habe für ihn „weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft: Sie entwickelt sich nicht weiter, ist weder veraltet noch fortschrittlich – vielmehr sollte die Kunst einzig nach ihrer Fähigkeit beurteilt werden, für die Gegenwart von Bedeutung zu sein.“ Gerade wegen dieser Auffassung wählten die beiden Kuratorinnen Picasso als ersten Künstler der Moderne für den Dialog mit der spanischen Altmeister-Sammlung des Bode-Museums. Fortsetzung folgt.



Spanische Dialoge: Picasso aus dem Museum Berggruen zu Gast im Bode-Museum. Am Kupfergraben. Di–So 10–18 Uhr. Bis 21. Januar 2024