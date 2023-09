Berlins Fluxus-Pionier: Vostells Echo auf die amerikanisch-englische Pop-Art

Auch Kunstgeschichte, sogar die noch halbwegs überschaubare von West- wie Ost-Berlin bis 1990, wird vom Winde des Neuen, Jungen, angeblich noch nie Dagewesenen verweht. Und so zucken in der riesigen und globalisierten jungen Kunstszene unserer vor 33 Jahren wiedervereinten Stadt die meisten mit den Schultern, wenn sie den Namen Wolf Vostell hören. Dann freilich kommt öfters ein „Ach so, das war der …“, wenn auf Vostells ruppige Skulptur „Nackte Maja“ zweier in Beton eingegossener Cadillacs auf dem Berliner Rathenauplatz verwiesen wird.

Das Landesmuseum Berlinische Galerie begleitete Vostells Arbeit, seit er 1971 nach einigen Paris-Jahren nach Berlin zog. Inzwischen trug das Haus eine bedeutende Sammlung seiner Werke zusammen. Und so wird die Schenkung des Kunstforums der Berliner Volksbank, des Hauptsponsors der in der kommenden Woche startenden Berlin Art Week, zur Morgengabe. Denn das große Werk „Hours of Fun“ (1962/68) zählt zu den Schlüsselbildern Vostells. Es nimmt sozusagen eine Scharnierstellung zwischen Früh- und Spätwerk ein und ist sein deutsches und Berliner Echo auf die damalige Pop-Art in New York, L.A. und London, wo Künstler ebenfalls die politische, gesellschaftliche und banale Tagesrealität in ihre Arbeiten integrierten. „Stundenlanger Spaß“, so die deutsche Titelübersetzung, ist eine Bildcollage, in der verschiedene für Vostell charakteristische bildnerische Prinzipien wie Assemblage, Verwischung, Sprühtechnik und Betonierung, aber auch simple Materialien wie Zeitungsfotos, Spielzeug und Löffel auftauchen.

Vostell (1932–1998), geboren in Leverkusen, ausgebildet an der Werkkunstschule Wuppertal, wurde seit seiner Ankunft in (West-)Berlin als Avantgarde erkannt. Er fehlte auf keiner wichtigen Ausstellung, seine Werke waren Störfeuer in der behaglichen Bürgerlichkeit und damit auch im aufs Kommerzielle ausgerichteten Kunstbetrieb. Und er fiel auch als Person sofort ins Auge, schon wegen seiner Aufmachung: Er thematisierte in zahlreichen Werken wie in seinem Äußeren nicht nur den Zivilisationsbruch des Hitlerregimes, den Holocaust, und wandte sich gegen das Verdrängen, gar Vergessen. Vostell tat auch etwas, was heutzutage durchaus als „Aneignung“ missbilligt würde. Er, der völlig Religionslose und Nichtjude!, kleidete sich übersteigert „jüdisch“, wie es Ende der 90er-Jahre auch der Aktionskünstler Christoph Schlingensief tat. Vostell trug Schläfenlocken, Kaftan, die Lammfell-Kappe oder den Schtreimel der osteuropäischen Juden und den Ringschmuck der reichen jüdischen Kaufleute – und wollte derart provokant genau jenem Klischee-Hassbild des Antisemitismus und der NS-Propaganda wie der wieder aufkommenden Rechten entsprechen.

Wolf Vostell: Wohlstandsbürger-Fernsehapparate in Beton versenken

Der Wahlberliner aus NRW, der mit seiner spanischen Frau bis zu seinem Tod zwischen der Spree und der (Wüsten-)Landschaft der Extremadura in der Provinz Cáceres pendelte, war ein expressiver Maler, ein Meister der Decollage, ein politischer Fluxus-Pionier im Geiste seines Düsseldorfer Kollegen und Freundes Joseph Beuys; und wie dieser: Vorreiter des Happenings. Dies in der Frontstadt, „diesem tragischen Luftkurort Berlin“. Insgeheim hatte er Kontakte zu Künstlern im Ostteil der Stadt. Dass Vostell zu den bedeutendsten deutschen Künstlern des 20. Jahrhunderts zählt, begriff das ostdeutsche Publikum in der von Eckhard Gillen kuratierten Ausstellung „Deutschlandbilder“ 1997 im Gropius-Bau sofort. Da stand man vor den Decollagen aus dem „Schwarzen Zimmer“, dem „Deutschen Ausblick“, vor „Treblinka“ und „Auschwitz Scheinwerfer 568“.

Wolf Vostells bitter-sarkastisches Assemblagen-Werk „Hours of Fun“ (1962/68) geht als Schenkung der Berliner Volksbank ans Landesmuseum Berlinische Galerie. Wolf Vostell/VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Vostells Kunst war nie leise: Mit oft rabiatem Stil verschaffte er seiner Konsumwellen-Kritik im Wirtschaftswundernachkriegswesten Ausdruck, versenkte die Fernsehapparate der Wohlstandsbürger in Beton, nannte eine ganze Werkserie um 1980 „Endogene Depression“, in der er die einbetonierten „Lieblingsobjekte“ der Konsumgesellschaft vorführte: TV, Automobil, Flugzeug, Musikanlage. Es waren überdeutliche Statements gegen eine Massen-Medialisierung und gegen die Manipulation sowie Suggestion von konsumtiven Bedürfnissen. Klar, dass gewisse Kreise ihn als Miesmacher beschimpften, ihn am liebsten in die Mangelgesellschaft des Ostens verjagt hätten. Er jedoch erklärte, mitten im Kalten Krieg, „den Frieden zum größten Kunstwerk“ und malte noch im Jahr vor seinem Tod das Monumentalbild „Shoah“ mit Acrylfarben und Betonmatsch auf drei Holztafeln.



Seinerzeit wurde Vostell, von dem die junge Szene nur wenig oder nichts weiß, verstanden, verehrt oder aber abgelehnt. Jetzt, gerade vor seinem bitter-sarkastischen „Hours of Fun“, wird einem klar, wie brandaktuell seine Kunst bis heute ist.