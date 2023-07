Nach dem Furor um den Posten an der Spitze der auf 2025 verschobenen 13. Berlin Biennale wird es nun Zasha Colah, eine Frau mit indischen Wurzeln. Gut so! Eine, die erlebt hat, wofür sie auch stehen soll – den globalen Süden mit seinen schier unlösbaren Problemen und unendlichen Hoffnungen.



Colah hat viel vorzuweisen, ist Mitbegründerin der Clark House Initiative – eines Zusammenschlusses von Kunstschaffenden, deren zentrale Themen Freiheit und Menschenrechte sind. Sie lebte eine Zeit lang in Sambia, war Ausstellungsmacherin für moderne indische Kunst am JNAF/CSMVS Museum und Programmkuratorin an der National Gallery of Modern Art, beides in Mumbai. Seit acht Jahren lebt sie wechselweise in Berlin und Turin.

Nach dem Skandal letzte Woche um die Vergewaltigungsgeschichte eines Kandidaten aus Kalkutta, der dem Vernehmen nach für das Kuratorenamt im Rennen und vielleicht der eigentliche Grund für die Verschiebung der Biennale war, dürfte die am Dienstag bekannt gegebene Wahl Colahs nun eine befriedende Lösung sein.



Colah kennt persönlich das Entstehen von Kunst unter Bedingungen ständiger Repression. Ihr Credo ist „Lebenszugewandtheit trotz permanenter Gewaltherrschaft“. In Regionen ihrer Heimat und Afrikas erforscht sie Strukturen permanenter Unterdrückung, entdeckt dabei „unterschiedlichste kulturelle Ausdrucksformen des zivilen Ungehorsams“. Und: Lachen und Humor, sagt sie, seien für sie „Momente der Befreiung“. Colah untersucht die kulturelle Vielfalt von Widerstand, den Aufbau subtiler, subversiver und kollektiver Infrastrukturen gegen Gewalt, Militarisierung und Ausbeutung.

Die Liste ihrer Referenzen ist lang: So kuratierte sie die Ausstellung „Body Luggage“ beim Steirischen Herbst in Graz 2016, war Co-Kuratorin der 3. Pune-Biennale in Indien (mit Luca Cerizza, 2017) und Teil des kuratorischen Teams der 2. Yinchuan-Biennale in China 2018. Ihre Doktorarbeit von 2020 befasst sich mit dem Themenfeld Illegalität und Meta-Ausstellungspraxen in Indo-Myanmar seit den 1980er-Jahren. Als Mitglied von Archive, einer internationalen dezentralen Plattform für kollaborative Praxis, kuratiert sie seit 2020 Ausstellungen mit, organisiert Studientage und das Programm „Choreopoethics“ über Massen in Bewegung. Und sie lehrt an der Neuen Akademie der Schönen Künste in Mailand.