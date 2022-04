Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt, sagt ein altes Sprichwort, und vielleicht stammt es ja von einer Malerin oder einem Maler. Jetzt, wo die Natur endlich die Knospen knallen lässt, alles sprießt, die Pflanzenwelt sich geil in die Sonne reckt und die Frühblüher die ersten Insekten anlocken, da hätte man, in der steinernen Großstadt lebend, gerne einen Garten. Ganz nahe wäre man dran am neuen Werden nach dem Vergehen im Spätherbst und dem langen grauen Schmuddel-Winter.

VG Bildkunst Bonn 2022/Annette Schröter/Galerie Wichtendahl Papierschnitt nach einem Schrebergartentor aus DDR-Zeit, 2022

Balkonbepflanzungen und Parkspaziergänge tuns zwar auch, aber ein Schrebergarten wäre für viele Menschen wohl die perfekte Symbiose zweier deutscher Sehnsüchte: Natur und Ordnung. Letzteres, vor allem die Schrebergarten-Vorschriften, geht zurück auf die geistige Welt Moritz Schrebers, jenes Arztes und Schwarzen Pädagogen, der als Zuchtmeister der Kinder in die – eher dunkle – deutsche Geschichte einging. Und so heißen seit dem 19. Jahrhundert die heutzutage in Großstädten heiß begehrten Parzellen zwischen Bahnschienen und Ausfallstraßen Schrebergärten. Dereinst waren sie gedacht zur Frischluft- und Selbstversorgung sowie zur körperlichen Ertüchtigung auch der Jugend bei der Gartenarbeit. Allerdings ist der Name ein bisschen anmaßend. Der allererste Schreberverein nämlich wurde erst nach Schrebers Tod 1864 vom Leipziger Schuldirektor Ernst Innozenz Hauschild gegründet.

Erinnerungen an die Kindheit

Die Leipziger Malerin, Papierschneiderin und Kunstprofessorin Annette Schröter, Jahrgang 1956, betrieb Recherchen vor Ort. Zwei Jahre Corona, mit Lockdowns und der Unmöglichkeit zu verreisen, erklärt sie, machten es möglich. Vermutlich wäre sie sonst nie auf die Idee gekommen, ihre jüngste Bildserie „Vor Schrebers Garten“ zu nennen. Frühling, Sommer und Herbst ohne Reisen – 2019 war sie noch in Süd- und Nordamerika. Aber dann kam die Pandemie.

Nur selten gab es Besuch von Familie und Freunden. Geplante Ausstellungen fielen aus. „Stattdessen Fahrradtouren“, berichtet sie. Die Radwege führten nicht selten vorbei an Kleingartenanlagen. Die Türchen der jeweiligen Parzellen wiesen optisch zurück in ihre Kindheit und wirkten auch heute, über fünfzig Jahre später, nur allzu vertraut. Interessant war für Annette Schröter die Gestaltung der Metallpforten. „Am schönsten schienen die ältesten – reichlich überwachsen und von Rost überzogen.“ Die verwendeten formalen, mitunter sehr strengen Mittel, folgten dabei – sicher völlig unbewusst – dem bildnerischen Diktum: „Die einfachste Lösung ist auch immer die beste!“ Gelungen, so lobt die Künstlerin die unbekannten Handwerker jener Zeit, seien gänzlich zeitlose und gleichzeitig moderne Formationen in Metall.

Schröters künstlerische Entsprechungen dazu sind Papierschnitte, jetzt ausgebreitet in der Schöneberger Galerie Wichtendahl. Als kunterbuntes Gartenleben, das sich mit seinen ungezügelt wuchernden Pflanzen und abenteuerlichen Lauben-Architekturen unübersehbar den bürokratischen Vorschriften der alle Zeiten und politischen Systeme überdauernden Schrebergarten-Ordnung entzieht. Schröter liefert als Papierschnitte gleich eine ganze Palette von DDR-Gartentoren, Marke Eigenbau. Von den 50er-Jahren an bis zum Ende der DDR wurden sie gefertigt. Bau- und Gartenmärkte gab es in der Mangelwirtschaft des Ostens keine. Und so halfen die Kleingärtner sich selber. Irgendwie hatte ja jeder eine Beziehung zu einem Schlosser, Metallarbeiter oder Schweißer. Gefragt waren Fantasie und Eigensinn des jeweiligen Selfmade-Experten. Kreis, Viereck und Raute dominieren und die Linie als verbindendes Element. Die Anordnung der Formen ist streng, zugleich individuell. Auf jeden Fall nicht so uniform wie das Pfortenangebot heutiger Baumärkte.

Die Technik des Papierschnitts stammt aus China

Annette Schröter hat schon vor 20 Jahren die „klassische“ Malerei gegen die alte Technik des Papierschnitts getauscht. Passioniert widmet sie sich seither dem Scherenschnitt oder Schattenriss. Ursprünglich stammt das alte Handwerk aus China, im 19. Jahrhundert wurde es in Europa Mode, wie so vieles aus Asien. Zunächst wurde diese raffinierte Technik, die unglaubliches Fingerspitzengefühl und Akribie erfordert, von handwerklich geschickten Laien favorisiert. Durch den Franzosen Henri Matisse fand der Papierschnitt schließlich Eingang in die Kunstgeschichte der Moderne.

Schröter begegnet mit dieser reduzierten Bildtechnik der malerischen Massenproduktion heute, den ewigen Aufgüssen und Wiederholungen des Genres. Die einstige Schülerin des „Alten Wilden“ Bernhard Heisig an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, wo auch sie seit 2006 lehrt, pendelt mit Schere, Messer, Klingen und schwerem Papier – mal weiß, mal schwarz und mit farbigen Tapeten – und nach Herzenslust zwischen Alltäglichem, vermeintlich Exotischem und gerne auch Kuriosem.

Ihre meist großformatigen Papierschnitte können durchaus Kantenlängen von dreieinhalb Metern erreichen. Sie werden mit kleinen Nadeln auf der Wand angebracht. Die perfekte und überraschende Anwendung des scheinbar seit Jahrhunderten veralteten Mediums Papierschnitt verschafft Annette Schröter mit ihren Cut-Outs ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Kunst. Und natürlich ist sie auch für die Szene der Schrebergärtner die Ausnahme.

Galerie Wichtendahl, Carmerstraße 10, am Savignyplatz, bis 14. Mai, Di–Fr 14–18/Sa 13–17 Uhr. Tel.: 94 88 29 08