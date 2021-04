Der Platz vorm Rathaus von Seelow in Märkisch-Oderland heißt ab kommende Woche Werner-Stötzer-Platz. Damit die Jüngeren und auch die Fremden wissen, wer dieser Mann war, wird eine seiner Skulpturen aufgestellt, eine jener fragmentarischen Gestaltzeichen, die so typisch waren für diesen außergewöhnlichen Bildhauer (1931- 2010). Der am 2. April vor 90 Jahren in Thüringen geborene enge Freund von Bertolt Brecht, Konrad Wolf und Heiner Müller lebte und arbeitete 30 Jahre lang im Oderbruchdorf Altlangsow bei Seelow. Ein ehemaliges Pfarrhaus mit Garten, in dem das Grün frei und wild wachsen durfte, war dem Akademiemeister nach vielen Berliner Jahren zum Refugium geworden. Dort stehen noch viele seiner Skulpturen, teils bemoost, und recken sich ins Licht.

Foto: Galerie Sandau &Leo/ BIldkunst Bonn 2021 Werner Stötzer: „ Liegende“