Berlin hat wieder seine Art Week. Das sind die alljährlich sieben fetten Tage der Kunst im frühen Herbst. Masse will Macht. Und so seufzen jedes Jahr alle jene, die mit schwirrendem Kopf durch die aufwendig aufgebauten Angebote in Hunderten von Galerien, Museen, Institutionen, Messen, Off-Szenen und alten Industriehallen laufen. Kann bei so viel Entdeckungsdruck wirklich Fassbares gefunden werden? Und dann folgen im tristen November die dürren Tage der Kunst, weil alles Pulver verschossen ist. Seit zehn Jahren ist das so und bläht sich auf. Es lebe die von allen Veranstaltern mit dem Synergie-Argument eventgesteuerte Überforderung, des sinnsuchenden Publikums und derer, die das alles goutieren sollen.

Diesmal lädt Kunst sogar unter die imposante Kuppelarchitektur des Großplanetariums (Prenzlauer Allee 80) in den „Raum für Bild- und Klangkunst“. Berliner Festspiele-Intendant Thomas Oberender hat „The New Infinity“ initiiert. Sein Team bespielt den Sterngucker-Ort „als Galerie der Zukunft und als immersiven Erfahrungsraum der Gegenwart“. Zusammen mit der Stiftung Planetarium Berlin bietet die exklusive Location Weltpremieren wie „Grey Interiors“, eine postindustrielle Sinfonie des Briten Darren J. Cunningham. Außerdem gibt es mit „SPIN“ eine Soundskulptur von Lucas Gutierrez & Robert Lippok: Da rotieren im Universum (der Kuppel) Köpfe und Körper, zwischen denen sich ständig wechselnde Klangfelder entfalten. Und eine nächste Uraufführung lässt uns eine Komposition aus Atemgeräuschen erleben. Das ist so experimentell wie schön und packend. Ich wünschte mir so etwas als Langzeit-Kunstmedizin gegen die Wintermüdigkeit. Doch am Sonntag ist ja alles schon wieder vorbei.