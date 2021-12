Geboren 1933 in Florenz, aber bis in die polierte Schuhspitze hinein als Brite erkennbar, kein Schulabschluss und Legastheniker, aber brillanter Ingenieur und Architekt, politisch oft sehr links stehend, aber dank der neoliberalen Revolution Margareth Thatchers zur Weltmarke geworden, im Dauerclinch mit dem Klassizismus-Fan Prince Charles, aber von der Queen geadelt, leidenschaftlich für den ökologischen Stadtumbau engagiert, ohne in seinen Werken auch nur den Hauch von „Früher war alles besser“-Ästhetik zu vermitteln – Richard Rogers, der am Freitag im Alter von 88 Jahren verstarb, war eine Ausnahmeerscheinung in fast jeder Hinsicht.