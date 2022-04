Dessau hat einen neuen Mitbürger, wegen der Bauhaus-Kunst und wegen der Liebe: Conrad Feininger, 62, Schauspieler und Enkel des Bauhausmalers Lyonel Feininger (1871-1956) ist zurückgekehrt zu den Wurzeln seiner Familie. Bei vielen Besuchen des einstiges Wirkungsortes des berühmten Großvaters war beim Enkel der Entschluss gereift, Deutscher zu werden.

Zum Wochenende wurde der aus den USA Zugezogene in einer feierlichen Zeremonie in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) eingebürgert. Fortan wohnt der neue Bundesbürger mit seiner in der Bauhausstadt beheimateten Lebensgefährtin ganz in der Nähe des heute als Teil des Bauhausmuseums dienenden Meisterhauses Lyonel Feiningers, in dem auch Conrads Vater, der namhafte Fotokünstler Theodore Lux Feininger (1910-2011) die Jugendzeit verbracht und am Bauhaus studiert hatte.

Und nun wohnt der Enkel auch ganz in der Nähe der legendären Schule, die sich einst die Einheit von Kunst und Alltagsleben zum Manifest gemacht hatte, jedoch 1933 aus Dessau vertrieben und - nach dem Umzug nach Berlin - wegen „undeutscher“, gar „bolschewistischer“ Ideen verboten und ersatzlos geschlossen wurde. Die Bauhausmeister und viele ehemalige Schüler wurden als „entartet“ diffamiert und verfolgt. Etliche, so auch die Architekten Walter Gropius und Mies van der Rohe, emigrierten in die USA. Auch Lyonel Feininger, der ja ursprünglich aus den USA stammte, aber mit Leib und Seele im deutschen Osten - in Weimar, Dessau, Halle und an der Ostseeküste - gemalt und sich zu Hause gefühlt hatte, emigrierte 1937 mit seiner zweiten Frau und den Söhnen retour nach New York, in seine Geburtsstadt. Er musste den Großteil seines Werkes zurücklassen, diese sehr besondere Malerei im Stile eines, wie er das nannte „visionären Prisma-Ismus“. Er wollte sich so vom damals für seinen Geschmack allzu modisch gewordenen Kubismus abgrenzen. Heute finden sich diese grandiosen prismatischen Stadtansichten, etwa von Halle, ebenso von Kirchen im Kunstmuseum Moritzburg Halle und in der Berliner Nationalgalerie.

Ein enger Freund, der Student Hermann Klumpp aus dem Harzstädtchen Quedlinburg rettete eine große Anzahl von Feiningers Bildern vor der Aktion „Entartete Kunst“, damit vor dem Bildersturm. Zu DDR-Zeit war es ein schwieriger Akt, der Witwe Feiningers die Bilder nach Amerika zu schicken. Aber es gelang. Und all die Werke, die Klumpp vom Bauhausmeister und väterlichen Freund geschenkt bekommen hatte, wurden zum Gründungskapital eines Feininger-Museums in Quedlinburg. Für den Enkel Conrad Feininger ist das feine kleine Ausstellungshaus, neben Dessau, ein Lieblingsort. Auch wegen der maritimen Motive des Großvaters, der zeitlebens davon geträumt hatte, zur See zu fahren.