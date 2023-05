Bilder, die an Tschernobyl erinnern: Wer ist der Berliner Maler Christian Thoelke?

Wir treffen uns im Atelier von Christian Thoelke, in einem abgetrennten Hallenteil in einem alten Gewerbegebiet in Weißensee. Es geht tief hinein in die noch nicht zu Ende gentrifizierte Hinterhofstruktur, durch ein rostiges Maschendrahttor in einen kleinen, geschützten Betonwinkel. Draußen stehen nasse, noch winterverquollene Holzgartenmöbel.