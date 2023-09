Kunstausstellung in Berlin: Freiheit und Pandemie im Fokus

Dieses Wochenende, vom 7. bis zum 9. September, findet in der Musikbrauerei in der Greifswalder Straße 23a die „Internationale Ausstellung für Freiheit“ statt. Das Event wurde von der Internationalen Agentur für Freiheit (IAFF) organisiert, einem eingetragenen Kunst- und Kulturverein, der von Künstlern im Jahr 2022 in Berlin gegründet wurde.

Von 16 Uhr bis 2 Uhr können Besucher Malereien, Fotografien, Fotomontagen, Installationen und Live-Konzerte bewundern, die alle um das Thema „Freiheit“ kreisen. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung finanziert sich durch Spenden.

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, seit die Infektionsschutzmaßnahmen gegen Corona in Deutschland aufgehoben wurden. Die Pandemie spaltete die Gesellschaft wie nie zuvor. Während sich viele durch Atemmasken und Lockdowns geschützt fühlten, empfanden andere die Maßnahmen als Freiheitsberaubung. Der Straßenverkehr stand still, auf den Plätzen Berlins war keine Menschenseele mehr zu sehen – und um in einem Restaurant zu essen, musste man einen Impfnachweis vorlegen.

Das Einzige, was sich frei entfalten konnte, waren die Gedanken der Menschen – oft einsame, traurige und ängstliche Gedanken. Die Ausstellung „Freiheit“ thematisiert diese Gefühle und Impressionen, insbesondere von Künstlern, die in dieser Zeit sich vor allem mit sich selbst beschäftigen mussten und Angst darum hatten, welche Auswirkungen die Einschränkung von Grundrechten auf die Gesellschaft haben wird.

Eine Fotomontage von Jill Sandjaja zeigt Angela Merkel und Hillary Clinton im Astronautenanzug auf dem Mond, während sie eine Flasche Sekt öffnen. Im Hintergrund brennt die Erde. Dann ist noch Olaf Scholz zu sehen, der in einer Zitronenpresse liegt. Der Arm, der die Presse bedient, zeigt die US-amerikanische Flagge. Doch es kommt kein Saft heraus, sondern Kriegsausrüstung: Panzer, Hubschrauber und U-Boote. Die Künstlerin spielt auf die Milliardeninvestitionen in die ukrainische Kriegsmaschinerie an.

Julian Assange als Freiheitsstatue: Was ist eigentlich Freiheit?

Eine Freiheitsstatue trägt das Gesicht von Julian Assange, dem Gründer von Wikileaks, der seit über vier Jahren im Hochsicherheitstrakt des britischen Gefängnisses Belmarsh inhaftiert ist. Dieses Werk „Liberty is not a statue“ stammt von dem Berliner Künstler André Kramer. In einer Serie von Gemälden der polnisch-stämmigen Malerin Ania Hardukiewicz werden die Coronamaßnahmen kritisch hinterfragt.

Die Gemälde mit dem Titel „Alles für die Gesundheit“ zeigt eine Zeit, in der ein Kind mit Schaufel und Eimer am Strand steht und sich freut, aber keine Sandburg bauen kann, da der Bereich mit rot-weißem Absperrband abgeriegelt ist. Die Wellen schaukeln eine Frau in einem Gummiboot, ihr Gesicht ist mit einer Maske bedeckt, obwohl sie ganz alleine ist. Das Werk „Lost“ wurde von Hardukiewicz mit Acryl auf Leinwand gemalt.

Ausstellung „Freiheit“, Musikbrauerei in der Greifswalder Straße 23a Berlin, bis Samstag, 16 bis 2 Uhr.

