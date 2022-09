Kunsthistorikerin Savoy erhält Kulturpolitikpreis Die in Berlin lehrende Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy wird in diesem Jahr mit dem Kulturpolitikpreis ausgezeichnet. Das teilte der Deutsche Kulturrat am D... dpa

Berlin -Die in Berlin lehrende Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy wird in diesem Jahr mit dem Kulturpolitikpreis ausgezeichnet. Das teilte der Deutsche Kulturrat am Donnerstag in Berlin mit.