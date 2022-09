Künstler aus 67 Ländern bewerben sich für Stipendien 800 Künstlerinnen und Künstler aus 67 Ländern haben sich für dieses Jahr als Stipendiaten in Schloss Wiepersdorf (Landkreis Teltow-Fläming) beworben. Diese Z... dpa

ARCHIV - Die Orangerie im Park des Schlosses Wiepersdorf. /Archivbild Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Potsdam -800 Künstlerinnen und Künstler aus 67 Ländern haben sich für dieses Jahr als Stipendiaten in Schloss Wiepersdorf (Landkreis Teltow-Fläming) beworben. Diese Zahlen nannte Brandenburgs Kulturstaatssekretär Tobias Dünow am Sonntag anlässlich eines Sommerfestes in der Kulturresidenz und der Wiederaufnahme des Stipendienprogramms. Schloss Wiepersdorf sei nicht nur die älteste Künstlerresidenz in Deutschland, sondern habe sich auch zu einem kulturellen Aushängeschild Brandenburgs entwickelt. Zudem sei die Stätte weit entfernt von jeder Form der Selbst-Musealisierung, betonte Dünow. Menschen aus der Nachbarschaft würden zu Lesungen eingeladen, aber auch zu Kaffee und Kuchen in der Orangerie.