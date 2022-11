Künstlerin Eichhorn sieht Widerstandspotenziale von Kunst Die in Berlin lebende Künstlerin Maria Eichhorn sieht ihre künftige Arbeit durch die Auseinandersetzung mit dem Deutschen Pavillon während der Biennale in Ve... dpa

Berlin/Venedig -Die in Berlin lebende Künstlerin Maria Eichhorn sieht ihre künftige Arbeit durch die Auseinandersetzung mit dem Deutschen Pavillon während der Biennale in Venedig beeinflusst. „Für mich und meine Arbeitsweise hat sich in der Zusammenarbeit mit Gruppen vor Ort der künstlerische Ansatz erfüllt und eine Perspektive eröffnet, die über den eng abgesteckten Bereich der Biennale hinaus auf die Widerstandspotenziale von Kunst verweist, sobald sie sich auf gesellschaftliche Entwicklungen bezieht und sich gegebenenfalls mit diesen zusammenschließt“, sagte Eichhorn der dpa in Berlin.