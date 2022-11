Kunstmesse art Karlsruhe bekommt Führungsduo Die Kunstmesse art Karlsruhe bekommt ein neues Führungsduo. Kurator und Gründer Ewald Karl Schrade gibt die Leitung an Kunsthistorikerin Olga Blaß und Galeri... dpa

HANDOUT - Kunsthistorikerin Olga Blaß und Galerist Kristian Jarmuschek übernehmen ab 2024 die Leitung der Kunstmesse art Karlsruhe. dpa/Archivbild Jürgen Rösner/Messe Karlsruhe/

Karlsruhe -Die Kunstmesse art Karlsruhe bekommt ein neues Führungsduo. Kurator und Gründer Ewald Karl Schrade gibt die Leitung an Kunsthistorikerin Olga Blaß und Galerist Kristian Jarmuschek ab, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hieß. Der Wechsel soll aber erst nach der Messe im kommenden Jahr vollzogen werden.