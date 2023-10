„Läuft“ heißt die neue Ausstellung über Menstruation in Berlin: Auch Tampons sind Kulturgut

Wieso macht ihr eine Ausstellung über Menstruation? Diese Frage hat sich Elizabeth Tietmeyer, die Direktorin des Museums Europäischer Kulturen (MEK), in letzter Zeit öfter anhören müssen. Viele konnten offenbar nicht nachvollziehen, wie die Periode in ein Museum passt, dass sich mit europäischer Kultur beschäftigt. „Zunächst haben mich solche Nachfragen überfordert, weil ich dachte, die Antwort wäre selbstverständlich“, sagt Tietmeyer. Am Donnerstag, dem Tag der Eröffnung, weiß sie wohl schon, was auf sie zukommt, und so stellt sie die Frage gleich zu Anfang des Pressegesprächs einfach selbst. Die Ausstellung „Läuft. Die Ausstellung zur Menstruation“ ist nun seit dem 5. Oktober geöffnet.

„Wir beschäftigen uns hier im MEK mit alltagskulturellen Fragen“, sagt Tietmeyer, „Menstruation ist ein körperlicher Vorgang, der zum Alltag von circa zwei Milliarden Menschen weltweit gehört.“ Deswegen habe sie sich gemeinsam mit den Kuratorinnen Jana Wittenzellner und Sofia Botvinnik dazu entschieden, 150 Jahre Geschichte der Periode in Europa nachzuzeichnen. Laut Tietmeyer gebe es allerdings „kaum materielle Überlieferungen“ aus dem Menstruationsalltag vergangener Zeiten. Das rühre daher, dass die Periode bis vor kurzem als eine Privatangelegenheit betrachtet wurde, die in der Gesellschaft tabuisiert und sogar stigmatisiert wurde.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Periodenartikel als zeitzeugende Objekte

Das MEK hütet eine Sammlung mit über 280.000 kulturhistorischen Objekten, zu der seit neustem auch über 100 verschiedene Menstruationsartikel gehören. Das Museum konnte viele Gegenstände leihen oder kaufen. Darunter etwa ein „Bindenverbrenner“, in dem Frauen früher ihre Hygieneartikel entsorgen konnten. Bis vor kurzem hing dieser – allerdings mehr nicht zur Benutzung – sogar noch in einem Gymnasium. „Achtung Ekelhaft!“, hat jemand mit Edding draufgekritzelt.

Die Ausstellung dokumentiert Diskurse und Debatten zum Thema Menstruation, zeigt Werbeanzeigen, Aufklärungsbücher oder wissenschaftliche Befunde aus früheren Zeiten. Noch vor knapp 100 Jahren hat etwa der Arzt Béla Schick vermeintlich bewiesen, dass Periodenblut giftig sei und Blumen und Speisen verderben würde. Laut der Direktorin Tietmeyer seien die meisten Stigmata aus patriarchaler Perspektive entstanden. In einer Tamponwerbung des 20. Jahrhunderts heißt es: „Die Männer lieben einen ausgeglichenen Charakter.“ Die Tampons ihrer Marke seien für all jene, „die es sich nicht leisten können, einige Tage im Monat nicht ‚nicht in Form‘ zu sein“.

Eine Aufklärungsbroschüre um 1923 Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Michael Mohr

Ziel einer menstruierenden Frau sollte es demnach immer sein: Niemand soll merken, dass sie gerade ihre Tage hat. Und auch heute noch werde die Periode als etwas zu Verbergendes behandelt, betont Elizabeth Tietmeyer. Doch sei mittlerweile ein Umdenken spürbar, der Umgang mit Menstruation sei mittlerweile zum Diskursthema in Europa geworden. „Das Bedürfnis danach, dazu Fragen zu stellen und sich auszutauschen, ist hoch, deswegen haben wir uns dazu entschieden, uns hier im MEK diesem Thema zu nähern.“

Noch bevor die Ausstellung öffnete, wurde das Museum von ersten Reaktionen überrascht. Plötzlich sollen Besucherinnen und Besucher im Foyer gestanden haben, die draußen die Banner entdeckten und sofort neugierig wurden. Auch von Schulen gebe es bereits erste Anfragen nach Führungen. „Das haben wir so noch nicht erlebt“, sagt die Museumsdirektorin, „das zeigt, wie wichtig es ist, dass ein Museum dafür eine Plattform gibt.“

Kontroverse und Interaktion sind erwünscht

Zum einen solle die Ausstellung über ein Thema informieren, über das die meisten beträchtlich wenig wissen, erklärt die Kuratorin Jana Wittenzellner. Zum anderen solle sie aber auch Menschen helfen, offener mit ihrer Periode umzugehen. „Deswegen war es uns auch wichtig, die Ausstellung interaktiv und humorvoll zu gestalten.“ So können Besuchende etwa verschiedenste Frauenunterwäsche, die seit 1880 auf den Markt kam, nicht nur angucken, sondern auch selbst anprobieren.

Wie war es, 1880 seine Tage zu haben? Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Christian Krug

Unterwäsche „für besondere Tage“ war in der Vergangenheit teils ziemlich umständlich konzipiert: Es gab Höschen mit Scharnieren oder Rohren oder übergroße windelartige Exemplare, „die um einen herumschlackerten“, wie Wittenzellner sagt.

Ein Bindengürtel, genutzt in Berlin, vermutlich aus den 1960er-Jahren. Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Christian Krug

Die „Läuft“-Ausstellung bietet auch die Möglichkeit, dass Besuchende ihre eigenen Menstruationserfahrungen aufschreiben und im Museum hinterlassen können. Tietmeyer erhoffe sich eine „Debatte, die durchaus auch kontrovers sein kann“. Das Museum sei nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für unsere Nachfahren gemacht, die später anhand der großen Sammlung über den heutigen Alltag und dessen Diskurse erfahren können. „Solche Sammlungen sind unheimlich wichtig und tragen zu unserem kulturellen Gedächtnis bei“, sagt Tietmeyer. Die Menstruation habe es verdient, Teil davon zu werden.



Läuft. Die Ausstellung zur Menstruation. Vom 5. Oktober 2023 bis zum 6. Oktober 2024. Eine Sonderausstellung des Museums Europäischer Kulturen – Staatliche Museen Berlin. Arnimallee 25, 14195 Dahlem. Weitere Infos auf der Webseite des Museums.