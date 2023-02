Land Berlin übernimmt Brechts Berliner Ensemble Das Land Berlin will das von Bertolt Brecht gegründete Berliner Ensemble als landeseigene Gesellschaft übernehmen. Dazu werde Berlin die bisher von Intendant... dpa

Berlin -Das Land Berlin will das von Bertolt Brecht gegründete Berliner Ensemble als landeseigene Gesellschaft übernehmen. Dazu werde Berlin die bisher von Intendant Oliver Reese als privater Gesellschafter gehaltenen Anteile erwerben, kündigte Kultursenator Klaus Lederer am Freitag - dem 125. Geburtstag des Dramatikers - in Berlin an. „Das Berliner Ensemble ist eine Institution, die zu Berlin gehört wie kaum eine andere“, sagte der Linke-Politiker. Dies sei die „Rückabwicklung der Privatisierung“.