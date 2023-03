Land fördert Neugestaltung von Textilmuseum in Forst Das Brandenburgische Textilmuseum in Forst (Lausitz) hat für seine Neugestaltung Fördergelder vom Land in Höhe von 53.500 Euro erhalten. Kulturministerin Man... dpa

Forst -Das Brandenburgische Textilmuseum in Forst (Lausitz) hat für seine Neugestaltung Fördergelder vom Land in Höhe von 53.500 Euro erhalten. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) übergab den Bescheid am Dienstag am Rande der Kabinett-vor-Ort-Sitzung im Landkreis Spree-Neiße an Bürgermeisterin Simone Taubenek sowie den Teamleiter des Textilmuseums, Jörn Brunotte. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte das Land insgesamt rund 96.400 Euro bereitgestellt.