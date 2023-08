Lange Nacht der Museen unter dem Motto „Sounds of Berlin“: Das sind die fünf Highlights

Museum für Gestaltung: DIY-Instrumentenbau mit der Bauhaus Werkstatt

Im Bauhaus Archiv – Museum für Gestaltung können Besucher an einer Bauhaus-Werkstatt teilnehmen, bei der sie Musikinstrumente bauen und dann gleich darauf spielen und können. Musik und Klang spielten eine bedeutende Rolle am Bauhaus, sowohl durch das Hören von Musik als auch durch eigenes Musizieren und das Erzeugen experimenteller Klänge. Dieser Workshop konzentriert sich auf die Kolbenflöte, ein unkonventionelles Instrument, das auch von der Bauhaus-Kapelle verwendet wurde. In der Bauhaus-Werkstatt können Besucher und Besucherinnen diese Flöte aus simplen Materialien nachbauen und im Geiste des Bauhauses ihre eigenen Klänge erschaffen. Anschließend gibt es eine musikalische Reise von Expression zu Experiment, über Mensch und Maschine bis hin zur Moderne. Das Kubik Kollektiv wird den Abend musikalisch begleiten und Bauhaus-Geschichte(n) in zeitgenössische Musik übersetzen. Das Programm beinhaltet auch Konzerte, Performances und Lesungen, die verschiedene Aspekte des Bauhauses und der Moderne beleuchten. Die Veranstaltung endet um Mitternacht mit einem DJ-Set.



Die Veranstaltung findet am Samstag, 26.8. von 17 bis 2 Uhr im Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung in der Klingelhöferstraße 14, 10785 Berlin statt.

Naturkundemuseum: Offenes Museumsatelier im Mikroskopierzentrum

Ein faszinierendes Erlebnis erwartet Besucher des Mikroskopierzentrums, denn das Museum öffnet die Türen seines Ateliers. Hier können Gäste farbenprächtige Schmetterlinge, Vogelflügel, den detailgetreuen Abguss eines Dinosaurierkiefers sowie uralte Fossilien entdecken. Das Offene Museumsatelier lädt dazu ein, die Objekte nicht nur mit den Augen zu erforschen, sondern auch mit den Händen zu erfühlen. Unter Anleitung können sie durch Mikroskope blicken und ihre Eindrücke anschließend mit Bleistift und Papier festhalten. Die Veranstaltung bietet eine Verbindung von wissenschaftlicher Erkundung und künstlerischer Betrachtung. Während des Beobachtens und Zeichnens sind Klänge der Natur zu hören.



Die Veranstaltung findet am Samstag, 26.8. im offenen Museumsatelier, Mikroskopierzentrum, Invalidenstraße 43, 10115 Berlin von 18 Uhr bis 0 Uhr statt.

Zeiss-Großplanetarium: Kurzfilmprogramm

Acht Kurzfilme erwarten die Kinobesucher im Zeiss-Großplanetarium. Die Filme, ein circa 40-minütiges Programm, laufen ab 18 Uhr alle halbe Stunde. Die Werke präsentieren eine breite Palette von Themen und Stilen, darunter das Werk „Sound of Berlin“, bei dem das Konzerthausorchester Berlin der Metropole Berlin eine einzigartige Klangkulisse verleiht. Der Kurzfilm „Move“ entführt das Publikum auf eine 44-tägige Reise durch elf Länder in nur einer Minute. Ebenfalls im Programm enthalten ist „The Lone Valley“, ein Einblick in die Sichtweise eines Schäfers in den französischen Alpen auf die Welt um ihn herum und andere Kurzfilme wie: „The Starling and the Falcon Dance“, „Patrick and the Whale“, „Lost in Light“, „For All Nature“ und „A New View of the Moon“. Das Programm endet um 1:30 Uhr. Die Filme werden teilweise in Englisch mit Untertiteln gezeigt und sind ab 12 Jahren empfohlen.



Die Veranstaltung findet ab 18 Uhr im Zeiss-Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin statt.

Neue Nationalgalerie: DJ-Set zu Isa Genzkens Werken

Unter dem Titel „Isa Genzken“ lädt das Museum dazu ein, die Werke der angesehenen Künstlerin zu entdecken, begleitet von den elektronischen Klängen von DJ Hengameh Yaghoobifarah auf der Terrasse der Neuen Nationalgalerie. Das DJ-Set wird von 22 bis 24 Uhr stattfinden. Dieses Event ist ein integraler Bestandteil der laufenden Ausstellungen, welche die vielfältigen kulturellen und künstlerischen Szenen der Neuen Nationalgalerie beleuchten. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein Erlebnis freuen, das die Grenzen zwischen visueller Kunst und Klangkunst verschwimmen lässt, während sie sowohl die Ausstellungsräume als auch die Terrasse erkunden können.



Die Veranstaltung findet am Samstag, 26.8. von 22 bis 24 Uhr auf der Terrasse der Neuen Nationalgalerie, Potsdamer Straße 50, 10785 Berlin statt.

Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung: Rapper ohne Grenzen mit Kompass MC

Die Bühne ist bereit für einen Abend voller Rhythmus, Reime und Resonanz im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Ein Höhepunkt des Programms ist die Kooperation zwischen der Initiative „Rapper* ohne Grenzen e. V.“ und dem Rapper Kompass MC. Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, kreative Wege zu finden, um geflüchtete Jugendliche in Berlin zu unterstützen. In ihren Workshops kann man nicht nur die deutsche Sprache lernen, die Jugendlichen können hier auch eine Stimme für ihre Gedanken und Gefühle finden. Durch das Schreiben von Raptexten und das gemeinsame Musizieren können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur Sprachkenntnisse erweitern, sondern auch ihr Selbstvertrauen stärken. Kompass MC steht im Mittelpunkt dieser Initiative. Während die Rap-Texte die Geschichten und Erfahrungen der jungen Geflüchteten zum Ausdruck bringen, wird die Musik von Kompass MC diese Geschichten in einen universellen Kontext einbinden und die Vielfalt feiern, die Berlin so reich macht. Die Veranstaltung ist eine Einladung, in die Welt der Integration einzutauchen. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Macht der Kunst keine Grenzen kennt und dass Musik eine Brücke schlagen kann, um Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Geschichten zusammenzubringen.



Die Veranstaltung findet von am Samstag, 26.8. von 18 bis 2 Uhr im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in der Stresemannstraße 90, 10963 Berlin statt.



