Lascaux Calling: Botschaft der Überlegenheit aus der Steinzeithöhle

Vor 20.000 Jahren malten Menschen die Tiere, die ihr Überleben in eiszeitlicher Landschaft sicherten: mit Perspektive, Proportion und in Bewegung.

„Wer sind wir?“, fragt Stimme aus dem Dunkel am Ende eines eindringlichen Filmes, der den Besuch in der Höhle von Lascaux im französischen Perigord abschließt. Mit dieser dröhnenden Frage im Kopf verlässt der jetztzeitliche Mensch nach zwei Stunden die Welt der Vorfahren, die vor mehr als 20.000 Jahren das Hügelland der Auvergne bevölkerten und in einer Grotte im Kalksteinberg Kunstwerke erschufen, die einem heute noch den Atem stocken lassen. Wer waren sie? Wie lebten sie? Warum haben sie mehr als 2000, teils lebensgroße Tierfiguren in die Dunkelheit gemalt? Und was hat das mit uns zu tun?

Die Wildpferde, Auerochsen, Rinder, Hirsche sind nicht einfach schematisch aufgemalt. Ihre Schöpfer kannten die Kunst der perspektivischen Darstellung und bekamen perfekte Proportionen hin. Durch übereinanderliegende Zeichnungen gelingt es, Bewegung zu zeigen, zum Beispiel von Hälsen. Gemaltes Kino, 20.000 Jahre alt. Alle Kühe leuchten in roter Farbe, die Stiere in schwarzer. Im Leib eines Pferdes verbirgt sich ein ungeborenes Fohlen. Hier werden Geschichten erzählt, die wir nicht recht deuten können. Warum laufen alle 365 Pferde Richtung Höhlenausgang und die anderen Tiere hinein?

Airbrush ist eine Steinzeiterfindung!

Diese Steinzeitmenschen waren keine zotteligen Plumpgestalten, der Cro-Magnon-Mensch, der die eiszeitlich-tundraähnliche Landschaft besiedelte und mit eisigen Wintern und sehr kurzen Sommern zurechtkam, war groß, athletisch und erjagte seine Nahrung – wohl deshalb verewigte er in der Höhle keinerlei Pflanzen, sondern seine Nahrungstiere und nur ganz wenige Beutegreifer wie Bären oder Großkatzen. Auch die Malwerkzeuge: Tierhaarpinsel und Vogelknochenröhrchen zum Aufpusten von Farbe – Airbrush ist eine Steinzeiterfindung!

Die Höhle von Lascaux wurde über Jahrtausende genutzt; immer wieder neu hinzugemalte Tiere verdecken die älteren nicht vollständig. Immer bleib etwas sichtbar. Konturenritzungen zeugen vom Versuch, das Werk dauerhaft festzuhalten.

Nesonders geheimnisvoll ist die einzige Menschendarstellung in der Höhle von Lascaux: Mann mit Vogelkopf und erigiertem Penis und ein sterbender Stier Maritta Tkalec

Im verborgensten Teil der Höhle in acht Metern Tiefe verbirgt sich die einzige Darstellung eines Menschen: ein Mann mit Vogelkopf und erigiertem Penis. Er ist Teil einer aggressiv erscheinenden Szene: Rechts von ihm liegt ein Wisent, quer über dessen Hinterleib ein Speer. Was stellen die unten aus dem Leib quellenden Linien dar: ausfließendes Blut, heraustretende Eingeweide? Gab es einen Kampf oder stirbt ein rituell geopfertes Tier?

Zwischen den Tieren sieht man Hunderte seltsamer Zeichen – Rechtecke, mit Strichen in teils unterschiedlich gefärbte Segmente unterteilt. Manche Forscher erkennen darin Zeichen für Zugehörigkeit zu einem Clan. Eine Art Wappen. Niemand kann genau sagen, welche Botschaft die vielen Punktereihen überbringen.

Diese Leute waren wie wir – äußerlich wie intellektuell. Sie beschäftigten sich mit dem wirklich Wichtigen: ihrer Nahrungsgrundlage in rauen Zeiten. Ohne Fleisch, Knochen, Häute und Felle der Pferde, Wisente, Hirsche kein Überleben.

Kein Zweifel: Sie waren uns überlegen, denn sie kamen mit Lebensumständen zurecht, an denen der moderne Mensch unweigerlich scheitern würde, weil er überlebenswichtiges Wissen aufgegeben hat. Und sie brachten umwerfende Kulturleistungen zustande. Die Hybris der Hochentwickelten schwindet angesichts solcher Orte. Die Frage wandelt sich: „Wer sind wir schon?“