Lausitz soll Europas Kulturhauptstadt werden

Cottbus -Die Lausitz könnte nach Vorstellung von Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) im kommenden Jahrzehnt den Titel Kulturhauptstadt Europas tragen. „Wir haben eine großartige Kulturlandschaft in der Lausitz - mit Theatern, Museen, Schlössern, Industrieanlagen und dem einzigartigen Erbe der Sorben und Wenden“, sagte Schüle am Mittwoch laut Mitteilung in Cottbus. „Im Rahmen der Strukturentwicklung in den Braunkohleregionen Brandenburgs und Sachsens muss es nun darum gehen, diese Potenziale zu verbinden und Neues zu kreieren.“