Lausitzfestival: Umjubeltes Konzert von Argerich und Maisky

HANDOUT - Martha Argerich am Klavier und Mischa Maisky am Cello. e/dpa Nikolai Schmidt/nikolaischmidt.d

Cunewalde -Das Lausitzfestival hat mit dem Auftritt von zwei Klassik-Stars an besonderem Ort einen weiteren Höhepunkt erlebt. Starpianistin Martha Argerich und der international bekannte Cellist Mischa Maisky gaben am Samstagabend in Cunewalde vor über 800 Zuschauern ein umjubeltes Konzert. In der größten Dorfkirche Deutschlands im Landkreis Bautzen spielten sie Werke von Frédéric Chopin, Claude Debussy, Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy. Begleitet wurden sie von Flötistin Susanne Barner, die Mitglied der Symphoniker in Hamburg ist. Nach dem etwa zweistündigen Auftritt gab es Standing Ovations für Künstlerinnen und Künstler.