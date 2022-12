Lederer: Einfluss der Länder wichtig für Preußen-Stiftung Bei der Ausstattung der von Bund und Ländern getragenen Stiftung Preußischer Kulturbesitz kommt es aus Sicht von Berlins Kultursenator Klaus Lederer auch auf... dpa

Berlin -Bei der Ausstattung der von Bund und Ländern getragenen Stiftung Preußischer Kulturbesitz kommt es aus Sicht von Berlins Kultursenator Klaus Lederer auch auf den Ländereinfluss an. „Die Frage der Finanzierung wird sich natürlich auch mit der Frage des Einflusses und der Beteiligung der Länder in den Gremien und der Rolle des Bundes beschäftigen“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Umso zwingender wird es sein, dass am Ende alles tatsächlich auch Früchte trägt.“