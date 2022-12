Lederer: Kultur niedrigschwellig erreichbar machen Die in Berlin geplante Jugendkulturkarte soll den Zugang zu Kinos, Theatern oder Museen erleichtern. „Kultur soll für möglichst viele Menschen niedrigschwell... dpa

Berlin -Die in Berlin geplante Jugendkulturkarte soll den Zugang zu Kinos, Theatern oder Museen erleichtern. „Kultur soll für möglichst viele Menschen niedrigschwellig erreichbar sein“, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Montag in Berlin bei der Präsentation des neuen Angebots. Der Geldbeutel sei nicht einziges oder ausschlaggebendes, aber eben auch wichtiges Kriterium für einen Kulturbesuch.