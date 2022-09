Lee Jung-jae ist der erste asiatische Schauspieler, der einen Emmy bekommt 

Der Nachnahme Lee ist einer der häufigsten in Südkorea. Zusammen mit Park und Kim macht er 45 Prozent der Nachnamen aller Einwohner des Landes aus. Lee kommt aus dem Chinesischen, wo er „Der von der Weide kommt“ bedeutet. In Südkorea ist das L allerdings stumm, übrig bleibt ein langes „ie“. Warum all das wichtig ist? Weil dieses kleine Land südlich von Nordkorea es wieder einmal geschafft hat: Südkorea ist auf der ganz großen Bühne.

Lee Jung-jae, 49, hat als erster Asiat den Emmy als bester Schauspieler bekommen. Überzeugt hat er die Jury mit seiner Rolle in „Squid Game“, jener Serie, die noch immer als erfolgreichste Serie auf Netflix gilt. Weltbekannt ist Lees unsicheres Lächeln zu Beginn dieses brutalen Wettbewerbs in der Serie, bei dem eben nur einer gewinnen und überleben kann. Lee schaut in der ersten Folge in die Kamera, so freundlich und hoffnungsvoll, auch: etwas einfältig. Die Serie geht bald in ihre zweite Staffel.

Der Schauspieler Lee Jung-jae war jedoch schon längst ein Star in seiner Heimat. Geboren in der Hauptstadt Seoul und zunächst als Model bekannt, ist er in Südkorea allen ein Begriff, die 1995 einen Fernseher hatten. Dort lief die Serie „Sandglass“, in der er einen treu ergebenen Bodyguard spielte. Im Jahr 2000 bekam er seine erste große Rolle, die ihn auch international bekannt machte: im Film „Il Mare“.

Das Liebesdrama spielt in einem Haus am Meer, in dem eine Frau mit einem Mann nur Briefkontakt hat, der im gleichen Haus wohnt – allerdings zwei Jahre in der Zukunft. Sie legen ihre Post immer in den Zeitreise-Briefkasten vor dem Haus. Dieses romantische Kammerspiel hatte schon damals viele Fans unter Südkorea-Kennern, wurde aber erst weltweit bekannt unter dem US-Titel „The Lake House“ mit Keanu Reeves und Sandra Bullock in den Hauptrollen. Sie sagten die gleichen Sätze noch einmal auf Englisch.

Hollywood wacht langsam auf, darin liegt die Hoffnung dieser Preisverleihung. Parallel wurde bei den Schauspielerinnen auch eine asiatisch aussehende Kollegin ausgezeichnet in diesem Jahr: die 24-jährige Zendaya aus der Serie „Euphoria“.

Bei den Oscars vor einem Jahr hat es noch viele verwundert, dass der Spielfilm „Parasite“ zwar sehr wohl den Hauptpreis für den besten Film gewinnen konnte, aber keiner aus dem Ensemble es auf die Liste der Nominierten geschafft hatte. Wie kann das sein? Gelten andere Kategorien für asiatische Schauspieler?

Fairerweise muss man dazusagen, dass es das erste Jahr ist, in dem der Preis auch für Serien verliehen wurde, die nicht auf Englisch gedreht wurden. Sonst hätte „Squid Game“ bei den Emmys nicht teilnehmen dürfen. Lee Jung-jae jedenfalls hat schon vorher von seinem Ruhm profitiert. Er soll jetzt in einem „Star Wars“-Spin-off auftreten. Schon bald! Und Lees Restaurant in Seoul ist quasi nonstop ausgebucht. Es heißt wie sein erster Erfolgsfilm: Il Mare.