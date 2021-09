Berlin - „Nicht allein“ heißt ein Lied, das Jimi Blue Ochsenknecht in diesem Frühjahr gemeinsam mit der Berliner Musikerin Ambre Vallet veröffentlicht hat. Doch wie man seinem Instagram-Konto entnehmen kann, ist der 29-Jährige nach rund einem Jahr Beziehung wieder solo. Erst im August 2020 hatte der Berliner Musiker und Schauspieler bekannt gegeben, dass er mit der einstigen „Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc zusammen ist. Nun schrieb Ochsenknecht auf Instagram, er habe sich von der 27-Jährigen getrennt.

In seiner Story postete er einen längeren Text: „Um alle Gerüchte aus dem Weg zu räumen: Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit und haben immer wieder alles gegeben, um diese zu meistern. Leider hat es am Ende nicht gereicht.“ Deswegen habe er sich entschieden, den Weg der Trennung zu gehen. Er wünschte, es wäre anders, „vor allem in der jetzigen Situation“, aber schlussendlich habe es keine andere Möglichkeit mehr gegeben. Yeliz werde eine „super Mutter“, und er selbst werde sein Bestes geben, „ein guter Vater zu sein“.

Die Schwangerschaft hatte Ochsenknecht im Februar mit dem Foto eines positiven Tests, der neben ein paar Kuscheltieren lag, bekannt gegeben. Damals schrieb er: „Es ist alles noch sehr früh, aber wir sind mehr als glücklich. Yeliz geht es so weit, so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen.“ Zwischenzeitlich hatte das Paar dann sogar entschieden, in Kocs Heimatstadt Hannover umzuziehen.

Yeliz Koc nahm 2018 als Kandidatin der achten Staffel an der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ teil. Sie wurde bekannt, weil sie dem Bachelor Daniel Völz vor laufender Kamera eine schallende Ohrfeige gegeben hatte, nachdem der ihr keine Rose überreichen wollte. Zwei Jahre später wurde dann die Beziehung mit Ochsenknecht öffentlich.

Auf ihrem Instagram-Profil finden sich schon seit einigen Wochen keine gemeinsamen Bilder mehr mit Ochsenknecht. Auch auf seinem Account sucht man Pärchenbilder vergebens. Ganz einvernehmlich scheint die Trennung indes nicht abgelaufen zu sein. Koc jedenfalls kündigte via Instagram an: „Ich werde alles erzählen und ihr werdet alles erfahren. Ihr wisst ja, ich halte nie meinen Mund.“ Aktuell aber habe sie genug Stress und Sorge um ihr Baby. Sie finde es „unverantwortlich, genau in dieser Situation noch mehr Salz in die Wunde zu werfen, ohne Respekt zur Gesundheit der eigenen Tochter“.

In ihrer Story postete die Influencerin überdies ein kryptisches Zitat: „Die größte Entschuldigung schulde ich mir selbst, weil ich Dinge mit mir machen lassen habe, welche ich nicht verdient habe. Habe mich belügen, manipulieren, verletzen und meinen Seelenfrieden nehmen lassen.“

Die Kosmetikerin und Visagistin ist die Schwester der türkischen Fußballspielerin Filiz Koc, die auch als Reporterin, Model und Schauspielerin tätig ist. Jimi Blue ist der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht. Er hat drei Geschwister: den Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht, eine Schwester, Cheyenne Savannah Ochsenknecht, sowie einen Halbbruder, Rocco Stark, der aus einer früheren Beziehung seines Vaters stammt.