Leiterin sieht Bundeskulturstiftung als „Labor der Szene“

Berlin/Halle -Die neue künstlerische Leiterin der Kulturstiftung des Bundes, Katarzyna Wielga-Skolimowska, will die Institution intensiver in der Szene vernetzen. „Die Stiftung braucht keine Revolution, man muss sie nicht auf den Kopf stellen“, sagte die 46-Jährige am Dienstag in Berlin. Sie sehe die Kulturstiftung des Bundes als „Labor für die Szene in Deutschland und international“.