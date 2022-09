Die erste Liebe vergisst man nie. Bei mir wurde sie mit dem Blick durch ein Aquarium besiegelt. Auf der anderen Seite stand ein junger Mann im Kettenhemd und lächelte mich an. Nasse Haarsträhnen hingen ihm vor den Augen, im Hintergrund sang die britische Sängerin Des’ree: „without you, my soul cried“. Von nun an wusste ich, was sie meinte.

Auch der Junge verliebte sich, allerdings nicht in mich, sondern in Claire Danes beziehungsweise Julia, in Baz Luhrmanns grandioser Shakespeare-Verfilmung. Damals war ich elf Jahre alt und Leonardo DiCaprio als Romeo 23. Ich wusste, das kann noch nichts werden, aber vielleicht eines Tages.

Leonardo DiCaprio in Baz Luhrmanns „Romeo und Julia" (1996)

Die Entscheidung, eine Karriere als Journalistin und nicht als Supermodel zu verfolgen, war keine leichte für mich, denn die Beziehungshistorie meines Angebeteten in Hollywood belegte, dass man ohne diesen Punkt im Lebenslauf eigentlich gar nicht bei ihm anklopfen musste. Liiert war er unter anderem mit Gisele Bündchen, Bar Rafaeli, Toni Garrn und Kelly Rohrbach.

Beziehungsende kurz nach dem 25. Geburtstag

Doch noch ein zweites Kriterium scheint für den Schauspieler in der Liebe unverhandelbar zu sein, wie eine ältere, aus aktuellem Anlass nun wieder online kursierende Grafik veranschaulicht. Darin wird sowohl das Alter DiCaprios als auch das seiner Freundinnen visualisiert. Es fällt auf: Der Abstand zwischen Leos Graph und den Balken der Frauen vergrößert sich stetig. Denn während der mittlerweile 47-Jährige naturgemäß älter wird, bleiben seine Freundinnen jung. Bei 25 Jahren ist die Schmerzgrenze offenbar erreicht, das hat sich in dieser Woche wieder bewahrheitet. Die angeblich fünfjährige Beziehung zu Camila Morrone, Model und Schauspielerin, ist Geschichte, gut zwei Monate nach ihrem 25. Geburtstag.

Leonardo DiCaprio refuses to date a woman over 25. #dataviz



Im Internet wird der Schauspieler nun mit Hass überschüttet, ich möchte allerdings zwei Thesen zur Ehrenrettung meiner ersten Liebe anbieten. Erstens: Vielleicht hat Leonardo gar kein Interesse an diesen Frauen und bietet sich lediglich als Karriere-Starthelfer an. Mit 25 müssen die Kleinen dann aber spätestens allein klarkommen, ganz im Sinne des deutschen Staates, der ab diesem Alter auch kein Kindergeld mehr auszahlt.

These Nummer zwei: Dass ausnahmslos Leo über das Ende seiner Beziehungen bestimmt hat, ist nicht belegt und die Annahme erscheint mir sexistisch. Vielleicht haben ja auch die Frauen spätestens mit 25 die Nase voll? Zu diesem Zeitpunkt ist das menschliche Gehirn übrigens fertig entwickelt – ein Zusammenhang kann und sollte nicht ausgeschlossen werden.