Der Bohlen-Fluch: Was macht eigentlich Nadja Abd el Farrag?

Sie ist sicherlich einer der sympathischsten B-Promis des Landes. Und zugleich auch einer der tragischsten. Die Rede ist von Nadja Abd el Farrag, die sich nach der Trennung von Dieter Bohlen nie so richtig gefangen hat. Tingelte durch schlechte TV-Sendungen, macht von sich reden mit Videos, in denen sie betrunken war oder vermarktete sich ohne großen Erfolg als DJ.

Kryptischer Text zum Einstand

Dann irgendwann tauchte Abd el Farrag ab, die „Naddel“, der Spitznamen Bohlens für sie, wird wohl trotzdem immer an ihr hängen bleiben. Nun ist die 58-Jährige zurück, wenigstens in den Sozialen Medien wieder präsent. Und stieg nach fast einem Jahr gleich mit einem kryptischen Posting bei Instagram ein: eine schwarze Foto-Kachel, dazu folgender Text:

„Leider ist es nicht mal mehr möglich einen Geburtstagspost zu veröffentlichen ohne immer von der gleichen Person mit ihrem Fakeaccount belästigt zu werden.



Wieviel Frustation muss man in sich tragen um so zu sein!?



Manche Menschen sollten sich mal um ihr eigenes Leben kümmern, insbesondere dann wenn man so viel „Dreck“ am stecken hat, wie die Dame mit dem Fakeaccount.



Demnächst mehr ..“

Wen genau die in einem Hamburger Hotel lebende Abd el Farrag meinte, ist nicht ersichtlich, auch nicht, wem die Geburtstagswünsche galten. Immerhin 200 Likes gab es immerhin für das Posting, eine Erklärung indes nicht. Wie man von sich reden macht, weiß Nadja Abd el Farrag immerhin.