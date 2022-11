Selbstsucht oder Selbstschutz: Wie egoistisch dürfen Mütter sein?

Wir sind zusammen in die große Stadt gezogen. Damals mit 25. Im Koffer nicht viel mehr als die Lieblingsklamotten und die ausrangierten Tupperdosen von Mutti. Schwerer als das Gepäck wogen unsere Wünsche, Hoffnungen und Ziele für den neuen Lebensabschnitt. Das neue Studium, die wilden Partys, eine noch nicht greifbare Zukunft. Wir gegen den Rest der Welt. Zusammen erwachsen werden im Schnelldurchlauf. 14 Jahre später sind wir Ende 30 und seit vier Jahren Mütter. Und wir sind uns so fremd wie noch nie.

Dass ein Kind ganz schön viel verändert, muss ich nicht erklären. Prioritäten verschieben sich genau so schnell wie der Tag-Nachtrhythmus. Es kostet viel Kraft, weiterhin für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, sich Freiräume zu schaffen und sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Vielleicht gehört auch eine ordentliche Portion Egoismus dazu, vielleicht fiel es mir deshalb leichter als dir. Oder nennt man es nun Achtsamkeit, wenn man weiß, was man braucht, um glücklich zu sein – und genau das einfordert?

Auch schon vor dem Kind bin ich gerne mit Freunden ausgegangen, habe alleine Urlaube gemacht, bin alleine spazieren gegangen oder habe mich mit einem Buch in ein Café gesetzt. Diese Bedürfnisse haben sich nicht geändert, ganz im Gegenteil – an manchen Tagen ist der Drang, Dinge nur für mich zu tun, noch viel größer geworden. Umso mehr freue ich mich nach der Ich-Zeit wieder auf die Familie, aufs Muttersein, auf Spielen, Kuscheln und Basteln. Natürlich braucht man dafür einen Partner, der das alles mitmacht und auffängt. Fifty-Fifty, wie es so schön heißt. Meistens schaffen wir das ziemlich gut.

Selbstaufgabe oder Selbstbestimmung?

Vor vier Jahren tauchst du plötzlich ab, widmest dich komplett der Mutterrolle. Du bist schwer zu erreichen, und wir sehen uns kaum noch, obwohl wir nicht mal weit auseinander wohnen. Dann die Einladung zur Einweihungsparty. Ihr habt euch ein Häuschen außerhalb Berlins gekauft. „Mit Garten und einfach viel, viel ruhiger als in der Stadt“, sagst du zu mir und guckst mich mit müden Augen an. Ich suche nach dem Funkeln von früher darin, das uns die Free Drinks eingebracht hat und mit dem du die Welt verändern wolltest.

Auf der Party, bei der die Gäste hauptsächlich die neuen Nachbarn sind, schaffen wir es, ein paar Minuten ungestört zu quatschen. Wir reden über unsere Beziehungen und die Kinder – natürlich. Du erzählst, dass du immer häufiger alleine zu Hause bist, weil dein Mann jetzt noch mehr arbeiten muss, schließlich finanziere sich so ein Haus nicht von alleine. Für die Beziehung sei das nicht von Vorteil. „Ach, das wird schon wieder“, sage ich, nehme dich in den Arm und möchte mir dir anstoßen. „Ist nur Wasser drin“, zwinkerst du mir zu, „bin erst in der fünften Woche. Weiß noch niemand.“

Später am Abend fahre ich verwirrt nach Hause. Ich fühle mich, als hätte ich einen Serienmarathon hinter mir. Erst alle Staffeln „Mad Men“, dann noch mal kurz bei den „Desperate Housewives“ reingeschaut. Ich frage mich, wann du auf die Wisteria Lane abgebogen bist. Wie konnte das passieren? Wie kann die Selbstaufgabe der Selbstbestimmung so deutlich den Rang ablaufen? Ist der Wunsch nach „Mutter-Vater-Kind“, so wie wir es früher im Kindergarten gespielt haben, so groß, dass einige von uns sich dabei selbst verlieren? Wird selbst eine nicht funktionierende Beziehung in Kauf genommen, damit sich der Wunsch nach der vermeintlich perfekten Familie erfüllt? Hat unsere Generation nicht dafür gekämpft, uns von den Erwartungen unserer Großeltern und Eltern zu lösen, um ein selbstbestimmtes Leben zu leben und eben nicht nur einer gesellschaftlichen Norm zu entsprechen?

Jetzt oder später?

Dieses Phänomen begegnet mir nicht zum ersten Mal. Es gibt sie nicht selten – Familien, die gerade ein Kind bekommen haben, Häuser kaufen, das zweite Kind bekommen, die Jobs wechseln, nicht mehr ausgehen, ihre Hobbys aufgeben, sich zurückziehen. Ganz so, als würde man eine Art To-Do-Liste abarbeiten, und je schneller man überall einen Haken dran setzen kann, desto schneller…. desto schneller eigentlich was? Desto schneller kann man mit dem Glücklichsein anfangen? Desto schneller können endlich die Kinder zusammen spielen? Desto schneller hat der Rollrasen sich mit der Erde verwachsen? Aber was ist mit der Zeit dazwischen?

Es scheint, als wäre Familie eine Investition für die Zukunft, für die leichteren Tage, wenn sich dann alles auszahlt. Bis dahin heißt es müde sein und die eigenen Bedürfnisse gegen den gebrauchten Familienwagen eintauschen.

Selbstverständlich machen wir in meiner eigenen Familie auch nicht alles richtig. Wir streiten, manchmal rechnen wir auf und verhandeln immer wieder aufs Neue. Ein weiteres Kind würde wahrscheinlich alles ändern, davor haben wir Angst und bleiben lieber zu dritt. Vielleicht eine Entscheidung, die wir in der Zukunft bereuen werden. Aber jetzt im Moment sind wir glücklich. Glücklich, uns nicht an eine Vorstellung mit Haus und Garten binden zu müssen, glücklich, all die Vorteile der Stadt vor der Tür zu haben, glücklich, dass das neue Leben gar nicht mal so sehr vom alten abweicht. Glücklich, dass wir im Jetzt leben und nicht im Später.

Ich wünsche mir sehr, dass du auch glücklich wirst. Dass auch deine Zeit wiederkommt. Dass du nicht aus Angst, alles zu verlieren, dich selbst verlierst. Und dass du mich anrufst, wenn du eine Pause von deinem Serienleben brauchst.