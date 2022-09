Muss ich akzeptieren, dass die Familie meiner Partnerin ihre Priorität ist?

Frank, 48: Liebe Frau Höfler, ich bin seit drei Jahren mit meiner Partnerin zusammen, die bis dahin 20 Jahre verheiratet war und zwei erwachsene Kinder hat. Die Ehe war schon länger kaputt und die beiden sind relativ friedlich auseinandergegangen. Mich stört allerdings, dass ich auch nach so langer Zeit gar nicht in die Familie integriert werde. Viele Feiertage feiert meine Frau mit (Noch-)Ehemann und Kindern und nun wollen sie sogar noch mal alle vier in den Urlaub fahren. Ich bin nicht eingeladen, weil die Kinder mich nicht kennenlernen wollen. Ich finde ja generell gut, dass es kein böses Blut gibt, fühle mich aber trotzdem von meiner Partnerin etwas alleingelassen. Was tun?

Hallo Frank,

ich verstehe, dass Sie sich zum Teil ausgeschlossen fühlen und finde es bemerkenswert, dass Sie, wie es scheint, nun schon seit drei Jahren dieser Familie viel Raum geben und sich selbst und Ihre Bedürfnisse immer wieder ein Stück zurücknehmen.

Nun sind Sie nicht erst seit kurzem mit Ihrer Partnerin in einer Beziehung, weshalb ich es durchaus als angemessen empfinde, eine gewisse Loyalität Ihnen gegenüber auch erwarten zu dürfen. Diese fehlt mir etwas in Ihrer Beschreibung und ich überlege, ob es das ist, was Sie zunehmend stört. Dass die erwachsenen Kinder sich weigern, den neuen Partner der Mutter auch nach drei Jahren Beziehung kennenzulernen, empfinde ich schon als besonders. Mich würde interessieren, was Ihre Freundin dazu bewegt, diesem doch sehr kindlichen Verhalten nachzugeben und immer wieder darauf Rücksicht zu nehmen. Nicht wenige Menschen leiden nach einer Trennung noch lange sehr stark unter Schuldgefühlen ihren Kindern gegenüber und trauen sich kaum, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche durchzusetzen. In der neuen Partnerschaft kann das zu einigen Konflikten führen.

Wie können Sie das lösen? Meine Antwort wird Sie wahrscheinlich wenig überraschen: Reden Sie miteinander. Es ist wichtig für Ihre Freundin zu verstehen, wodurch dieses zunehmende Gefühl des „Alleingelassen-werdens“ in Ihnen ausgelöst wird und was das für Sie bedeutet. Vermutlich werden Sie beide Kompromisse eingehen müssen, wobei ich Sie gerne bestärken möchte, etwas fordernder zu werden. Damit meine ich nicht, sie unter Druck zu setzen. Überlegen Sie stattdessen für sich, was Sie eigentlich brauchen, um sich in diesem Konstrukt wohlzufühlen. Ist es der eine oder andere Feiertag mehr, den Sie beide miteinander verbringen, oder ist Ihnen der nun geplante Familienurlaub zu viel?

Eine interessante Frage an Ihre Freundin wäre auch, ob diese Sie überhaupt in die Familie integrieren möchte. Was würde es für Sie ganz persönlich bedeuten, wenn die Antwort auf diese Frage ein „Nein“ wäre? Können Sie sich unter diesen Umständen weiterhin eine Beziehung mit ihr vorstellen? Die Antwort darauf sollte Ihre Partnerin kennen. Wenn es ein „Ja, ich möchte dich in die Familie integrieren“ ist, dann wäre es doch sehr spannend zu erfahren, woran Sie denn merken würden, dass diese Integration stattgefunden hat, und wie weit möchten Sie selbst auch Teil davon werden. Ich denke, eine gesunde Mischung aus Verständnis für die Rolle Ihrer Freundin als Mutter und ein etwas größeres Einstehen für Ihre eigenen Bedürfnisse könnte hilfreich sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute!