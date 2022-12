Liedermacher Reinhard Mey wird 80 Bei „Über den Wolken“ singt der ganze Saal mit. Mit solchen Liedern zur Gitarre begeistert Reinhard Mey, der nun 80 wird, seine Fans bis heute. Dabei hatte e... Gerd Roth , dpa

Berlin -Es gibt wohl nicht so viele Menschen, die eine andere als die Startbahn null-drei kennen. Reinhard Mey hat der Piste - deren zugehöriger Flugplatz im Unklaren bleibt - ein musikalisches Denkmal gesetzt. In seinem viel gecoverten Song „Über den Wolken“ weht der Wind auch stets aus Nord/Ost. Und, ja, in der Luftaufsichtsbaracke scheint ein Kaffee-Trinker zu arbeiten. Am 21. Dezember wird der leidenschaftliche Hobbypilot und Liedermacher Reinhard Mey 80 Jahre alt.