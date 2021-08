Berlin - Der Berliner Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg ist zwar in Strausberg geboren, dann aber in Hessen aufgewachsen. Zum Studium kam er nach West-Berlin und blieb. Nach dem Mauerfall ging er an die Universität Potsdam. Er habe das, was da passierte, unbedingt erleben wollen, sagt er während unseres Telefongesprächs.

Herr Eisenberg, haben die Deutschen die Wiedervereinigung der deutschen Sprache zu verdanken?