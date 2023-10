Lisa Eckhart: Dieses Entsetzen, wenn ich im Westen sage, dass ich in Ostdeutschland lebe

Leipzig ist die Wahlheimat der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart. Ohnehin sieht sie eine Verbindung zwischen Ösis und Ossis, zwischen Stalin und Sisi. Viele Ostdeutsche hätten ihr gesagt, sie wären lieber mit Österreich vereinigt worden.



Zum Interview in Berlin erscheint sie in einem weißen Overall, auf dem sich ein Aufnäher mit der DDR-Flagge und dem österreichischen Wappen befindet. Und was hat der österreichische Bundesadler da in den Krallen? Hammer und Sichel!

Frau Eckhart, wo haben Sie die DDR-Flagge auf Ihrem Ärmel her?



Aus dem internationalen Netz.

Gibt es so etwas nicht in Leipzig zu kaufen?



Die, die noch Originale daheim haben, würden sie niemals verkaufen. Aber es gibt wohl mehr geistige Devotionalien.

Ihr neues Programm heißt „Kaiserin Stasi“. Erzählen Sie davon, bitte.



Ich dachte, die Verbindung von Kommunismus und Österreich könne lohnend sein. Kaiserin Stasi – das ist eine Verbindung von Stalin und Sisi. Es geht darum, eine Gemeinschaft zu schaffen, die nicht auf der Ausgrenzung anderer beruht, einer Gruppe, auf die man herabschaut, sondern die im Kontrast zu einem kaiserlichen Übermenschen besteht. Ich mache es nicht wie die Populisten und sage, ich bin einer von euch. Ich sage ganz bewusst: Ich bin nicht eine von Ihnen. Und im Kontrast zu mir können dann alle gleich sein und müssen sich nicht mit Sexismus, Rassismus und so weiter abmühen.

Lisa Eckhart, österreichische Kabarettistin, Berlin, am 15. September 2023

Und warum dürfen die Westdeutschen da nicht mitmachen?



Die sind zu sehr mit Shoppen beschäftigt. Die haben weder Lust auf Kommunismus noch auf Monarchie. Es gibt zwar ein paar Reichsbürger, die krakeelen, sie wollen den Kaiser zurück. Die werden aber ganz still, wen ich sie frage: Welchen Kaiser, welchen von euren drei? Denn mehr waren es ja nicht, und keiner war sehr glorreich. Da sehnt man sich nach etwas zurück, das es in Deutschland nie gegeben hat. Die große Aufgabe ist jetzt, den Österreichern den Kommunismus näherzubringen und den Ostdeutschen die Monarchie.

Lisa Eckhart: Österreich ist der Blinddarm, Ostdeutschland der Überbiss

Sie sehen also eine Verbindung zwischen Ostdeutschen und Österreichern?



Auf jeden Fall. Viele Ostdeutsche haben mir gesagt, sie wären lieber mit Österreich vereinigt worden. Das ist dem Österreicher nicht bewusst. Ossi, Ösi – beides klingt nicht so schön. Eher wie der dümmliche Sidekick von der tragischen Germania. Da besteht schon eine Verbindung in einer gewissen Verächtlichkeit des Westens, durch die wir uns sehr gut verstehen. Österreich ist der abgetrennte Blinddarm und Ostdeutschland der Überbiss.

Benjamin Pritzkuleit Lisa Eckhart Lisa Eckhart, geboren1992 in der Steiermark, gewann 2015 die österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften. Bei der deutschen Poetry-Slam-Meisterschaft 2015 in Augsburg schied sie punktgleich mit dem späteren Sieger Jan Philipp Zymny per Losentscheid aus.

Ende 2015 gab sie mit „Als ob Sie Besseres zu tun hätten“ ihr Kabarett-Solodebüt. 2018 startete ihr Programm „Die Vorteile des Lasters“. Seit 2019 ist sie Stammgast in der ARD-Kabarettsendung „Nuhr im Ersten“.

2020 wurde Lisa Eckhart für einen 2018 in der WDR-Sendung „Mitternachtsspitzen“ gesendeten kabarettistischen Beitrag Antisemitismus vorgeworfen. In diesem Zusammenhang wurde sie wegen angeblicher Sicherheitsbedenken vom Hamburger Literaturfestival Harbour Front ausgeladen.

Über wen werden Sie herziehen?



Ich sehe zu, dass jeder zum Zug kommt.

Judenwitze?



Na ja. Alles andere würde der Gleichberechtigung widersprechen. Christen sind drin, Muslime sind drin, Juden sind drin. Die Weltreligionen müssen schon vertreten sein. Antisemitismus ist ein Thema, denn das ist ein Problem, und ich spare kein Problem aus.

Und die Themen, die noch so herumwabern?



Transgender ist drinnen, Veganismus. Alles auf eine löbliche Art. Das Konzept von flüssigen Identitäten finde ich ja herrlich. Ich habe mir davon mehr Leichtigkeit versprochen. Ich hatte nicht geahnt, dass das in einem noch schlimmeren Essenzialismus endet. Geschlecht als soziales Konstrukt, klassisch nach Judith Butler, das war für mich einleuchtend. Ich bin als Frau sozialisiert, aber ich würde das nicht groß als meine Identität aufmachen. Ich hatte gehofft, man könnte Geschlecht spielerischer behandeln.

Auch, was Sie selbst angeht?



Natürlich.

Würden Sie nicht von sich sagen, dass Sie eine Frau sind?



Doch. Aber wenn dann jemand sagt, nein, du bist ein Mann – das trifft mich jetzt nicht so. Und was das Gendern angeht – das ist für mich eine Frage der Metrik: Brauche ich noch eine Silbe? Bin ich Humoristin oder bin ich Humorist? Das gibt mir der Satzklang vor und nicht mein Geschlecht. Und was das Binnen-I betrifft: Das kriegt von mir jeder unter Körbchengröße B. Das ist ein grammatikalischer Push-up. Deshalb bin ich Kaiserin. Hätte ich C, könnte ich auch Kaiser sagen, denn die sekundären Geschlechtsmerkmale wären groß genug, dass ich die weibliche Form nicht brauche. Ich möchte den Leuten nicht vorschreiben, wie sie mich zu nennen haben. Ich bin eine Schnittmenge aus den Vorurteilen der Leute und meiner Selbstwahrnehmung, dem, was ich fühle über mich.



Ich kann dem nicht so eine Bedeutung beimessen. Sich als starres Selbst zu begreifen – wo ist da der Reiz? Den schönen Satz von Nietzsche „Werde, der du bist“ hat man verstümmelt zu „Sei du selbst“. Authentisch sein, sich nicht mehr entwickeln, sich nicht bemühen, sondern es einfach nur charakterlich rinnen lassen. Das ist bedauerlich. Denn das Werden sollte nie aufhören.

Sie leben in Leipzig, also in derselben Stadt wie Dirk Oschmann.



Ich hab das Buch gelesen und finde es durchaus stimmig, auch in Hinblick darauf, was ich so mitbekommen habe. Dieses regelmäßige Entsetzen, wenn ich im Westen erzählt habe, dass ich nach Ostdeutschland gezogen bin.

Warum haben Sie das überhaupt gemacht?

Ich wurde amourös entführt. Überhaupt habe ich mich noch nie für eine Stadt entschieden, sondern immer für einen Menschen.

Einen Leipziger?



Nein, einen, der selbst nach Leipzig entführt worden ist. Und jetzt wohnen da ein Wessi und ein Ösi zusammen und haben einen ostdeutschen Bastard gezeugt.

Lisa Eckhart: Der Abschied aus Berlin ist mir weiß Gott nicht schwergefallen

Sie haben vorher in Berlin gelebt, dann haben Sie sich also nicht von dieser Stadt abgewendet?



Der Abschied aus Berlin ist mir weiß Gott nicht schwergefallen. Die Stadt mit ihrem kulturellen Überangebot ist ein einziger Vorwurf, jeder wähnt sich kreativ. Der beuyssche Wahn, dass jeder ein Künstler sei, streut in Berlin wie ein Geschwür. Aber nur weil man keine ersichtlichen Talente hat, ist man nicht automatisch Künstler. Das ist mir auch alles zu hip. Ich bin eher geriatrisch veranlagt.

Sind die Leipziger bodenständiger?



Da wähnt sich nicht jeder ein Künstler, sagen wir es mal so. Und es ist kleiner, hat eine berückende Altstadt, in der keine Autos fahren. Das schätze ich sehr. Ich bin jemand, der kaiserlich lustwandelt und kein Auto fährt. Leipzig ist für mich die bessere Stadt.

Lisa Eckhart, österreichische Kabarettistin, Berlin, am 15. September 2023

Ich dachte, Sie sehen eine Verbindung zwischen Österreich und Ostdeutschland auch darin, dass in beiden Landstrichen rechte Parteien recht große Erfolge haben.



Das wird uns beiden auch nachgesagt: Dass wir ein bisschen unfähig seien zur Demokratie. Ich plädiere aber nicht wie die Rechten für eine Diktatur oder noch schlimmer: eine direkte Demokratie, sondern eine parlamentarische Monarchie. – Ich verstehe die Popularität dieser Parteien nicht. Niemand dort hat diabolisches Charisma. Was ich sehe, ist grobschlächtig und voller Ressentiment. Ich weiß gar nicht, wie die die Leute bekommen. Wahrscheinlich ist es meistens Trotz und keine Überzeugung. Ich bemüh’ mich, den Menschen mit gelungener Demagogie einen Ausweg zu bieten.

Kann es sein, dass es um Sie etwas ruhiger geworden ist nach dem Eklat 2020, den Antisemitismusvorwürfen?



Na, definitiv. Das Pulver ist verschossen. Ich habe ja nicht nur ein Stigma bekommen, sondern alle, die dann unter dem Begriff Menschenfeindlichkeit zusammengefasst wurden. Ich glaube, das ist ein Etikett, das dem Humor an sich anhaftet. Wenn man nur an den Laschet zurückdenkt. Was ihn die Kanzlerschaft gekostet hat, war ein Lachen. Das hat mich wirklich bestürzt, wobei ich keine große Sympathie für ihn hatte. Ich lache nie so viel wie auf Beerdigungen, weil ich mit der tragischen Situation nicht zurechtkomme. Wir wissen, die Tragödie kippt in die Komödie. Und wenn jemand lacht, heißt das nicht zwangsläufig, dass er etwas nicht ernst nimmt, sondern im Gegenteil. Lachen hat etwas Überhebliches. Man lacht über etwas, niemand lacht unter etwas. Der Imperativ an mich, nach oben zu treten, ist absurd. Humor steht über allem, Humor wird immer nach unten treten, auf alle Unzumutbarkeiten des Lebens: Tod, Sexismus, Rassismus, was weiß ich.

Damals wurde gefragt, was Satire ist, was sie darf. Ist es schwieriger geworden, Satire zu machen in Zeiten von Political Correctness und Identitätspolitik? Denken Sie manchmal: Das kann ich jetzt nicht bringen?



Nein, davon sollte man sich nicht beirren lassen. Was Satire nicht darf, ist, nicht lustig zu sein. Und seit zwei Jahren fühle ich mich ohnehin viel freier. Ich war dran, ich stehe noch, der Rauch hat sich gelichtet, ich habe mich nicht ergeben, und jetzt – jetzt habe ich Narrenfreiheit. Womit soll man mir noch kommen? Ich improvisiere nicht. Was ich mache, ist wohlüberlegt. Wenn ich das gutheiße, und ich bin sehr kritisch, dann geht das raus. Das heißt nicht, dass es nicht auf Gegenwind stößt, aber ich werde mich nicht entschuldigen. Etwas, für das ich mich nachher entschuldigen muss, geht gar nicht erst auf die Bühne.

Haben die Vorwürfe damals Sie angefasst?



Natürlich. Wenn man plötzlich mehr Kritiker hat als Leute, die einen kennen. Darauf ist niemand psychologisch vorbereitet. Wenn man meint, nicht antisemitisch zu sein, ist es doppelt bitter. Ich hoffe aber, ich habe nicht den Eindruck gemacht, mich zu rechtfertigen oder zu jammern. Da halte ich es wie die Queen: Never explain, never complain.

Lisa Eckhart, österreichische Kabarettistin, Berlin, am 15. September 2023

Lisa Eckhart: Am 3. Oktober dürfen die Wessis zu uns zum Schnuppern rüberkommen.

Besprechen Sie Ihr Programm eigentlich mit jemandem?



Ich teste es an meinem Mann und an meiner Mutter. Die beiden sind recht unterschiedlich, der eine lacht da, der andere da. Ich merke an ihren Reaktionen, was wegmuss. Das sind dann aber nur humoristische, niemals moralische Bedenken.

Sie haben den 3. Oktober als Tag für die Premiere Ihres Programms ja sicher mit Bedacht gewählt, oder?



In meinem Reich ist der 3. Oktober der Tag der offenen Mauer, da dürfen die Wessis zu uns zum Schnuppern rüberkommen.

Es wird wieder eine Mauer geben?



Wohl oder übel. Sie ist dazu da, die Westdeutschen vom Einreisen abzuhalten. Die Ostdeutschen dürfen hinreisen, wo sie wollen.

Sie treten fast ein halbes Jahr lang nur in Ostdeutschland auf. Warum?



Ich meinte, das wäre mal nett, wenn die Westdeutschen zu uns rüberkommen müssen, wenn sie was Exklusives haben wollen. War lange genug umgekehrt.

Spalten Sie eigentlich die Kunstfigur Lisa Eckhart von sich ab?



Es gibt diese Trennung nicht! Idealerweise sollte die Kunst doch von einem Besitz ergreifen. Und alles ist potenzielles Material. Ich bin noch nie davor zurückgeschreckt, etwas Privat-Intimes zu verwerten, wenn da eine gute Pointe drinsteckt. Da geht man dann über Leichen, vor allem familiär. Aber sie haben alle gelernt, mir zu verzeihen, denn ich kann nicht anders.