Literatur auf der Parkbank: Tausende bei Festival in Cottbus Im Park sitzen und sich Literatur von den Autoren vorlesen lassen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Viele Menschen haben das am Wochenende in Cottbus genutz...

"Rathaus" steht auf deutsch und auf sorbisch am Cottbuser Rathaus. ld Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbi

Cottbus -Cottbus stand an diesem Wochenende im Zeichen der Literatur. Tausende besuchten nach Angaben der Veranstalter die zweite Ausgabe des Open Air Lesefestivals „Literatur auf der Parkbank“. In diesen Jahr stand es unter dem Motto „Blickpunkt Brandenburg & Sachsen“. 30 Autorinnen und Autoren, darunter Grit Lemke, Lukas Rietzschel und Carl-Christian Elze, lasen am Samstag und Sonntag im Goethe- und im Carl-Blechen-Park aus ihren Werken vor - zeitgleich, jeweils auf einer der Parkbänke. Zum ersten Mal gab es auch eine „Poetry Night“.