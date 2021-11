Berlin - Im Heimathafen Neukölln lauschte das Publikum am Wochenende manchmal mit geschlossenen Augen, mal lachte es laut, dann hörte es wiederum so konzentriert zu, dass vereinzelt nur das mühsame Atmen unter FFP2-Masken zu hören war. Aber alle 15 Minuten gab es tosenden Applaus. Die Kulturstätte direkt an der Karl-Marx-Straße war Gastgeberin des 29. „open mike“-Wettbewerbs, 21 junge Autorinnen und Autoren stellten sich vor.

Gewonnen haben Eva-Maria Dütsch mit ihrem beklemmenden Text „Urin und Blütenhonig“ sowie Kathrin Vieregg mit „Cui bono“, über den Lyrikpreis freut sich Samuel J. Kramer. Die Drei haben mit dem Gewinn nicht nur einen ersten wichtigen Schritt in die Literaturwelt gesetzt, sondern teilen sich auch das Preisgeld in Höhe von insgesamt 7500 Euro. Der taz-Publikumspreis geht in diesem Jahr an Laura Anton, die in „Holzhausen“ besonders eindringlich Gewalt gegen Frauen schildert: „die frau vom schrank gegenüber trägt oft schals und schminke“.

Klatschen statt klingeln

Das Konzept des „Wettbewerbs für junge Literatur“ ist genauso einfach wie effektiv. Die Finalistinnen und Finalisten haben jeweils genau eine Viertelstunde, um Jury und Publikum zu überzeugen, dann ist ihre Zeit vorbei, der Wecker klingelt und würde die Lesung abbrechen. Aber in diesem Jahr waren alle zeitlich gut vorbereitet und kamen innerhalb ihres Slots zum Ende. Statt schrillem Alarm gab es begeistertes Klatschen aus den fast voll besetzten Reihen im Heimathafen.

Dem Literaturbetrieb hängt generell ein eher inzestuöser Ruf nach. Vetternwirtschaft auf Buchmessen und Literaturveranstaltungen, alle kennen da alle; ist man erst einmal drin, ist die zweite und dritte Veröffentlichung gleich einfacher. Aber reinkommen, das ist eben schwierig. Umso erfrischender ist deshalb der „open mike“. Zwar verstecken sich auch hier Literaturagentinnen und Talentsucher in den Publikumsreihen, aber die Bühne gehört den zumeist noch rohen Talenten. Bewerben konnten sich Autorinnen und Autoren, die bisher noch keine eigenen Bücher veröffentlicht haben und jünger als 35 Jahre alt sind.

Der Lyriker Paul Jennerjahn reflektierte über die einfachen Dinge des Lebens (Schwämme), die spätere Gewinnerin Kathrin Vieregg sinnierte über Verschwörungstheorien und wie diese sich bei einem Freund ihrer Ich-Erzählerin festsetzen: „Meine Argumente erreichen P nicht. Die Leitungen dieser Angst sind feingliedrig verlegt und miteinander verbunden, sie bilden ein surrendes Netz aus elektrischem Zweifel, es britzelt und blitzt und frisst sich weiter und durchzieht alles, das P umgibt.“ In einigen Texten flammen auch aktuelle gesellschaftliche Debatten auf, häusliche Gewalt und sexualisierte Übergriffe werden gleich in mehreren Beiträgen angesprochen.

So vielfältig die Themen sind, der deutschsprachige Literaturnachwuchs, oder zumindest die zehn Frauen und elf Männer, die es ins Finale geschafft haben, scheint eine sehr homogene Masse zu sein. Ausnahmslos alle haben studiert. Vielen Beiträgen fehlte es so auch an sozialen Kontrasten. Im vergangenen Jahr wurde Nail Doğan dagegen gleich doppelt ausgezeichnet. Er reimte über sogenannte Gastarbeiter, die auch 60 Jahre nach dem Abwerbeabkommen noch am „am deutschen Katzentisch sitzen“.