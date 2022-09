Shortlist für den Deutschen Buchpreis: 25.000 Euro und vielleicht ein Weihnachtsgeschenk

Sechs aus 20 aus 233. Für den Deutschen Buchpreis, der im Herbst unmittelbar vor der Frankfurter Buchmesse vergeben wird, hat die Jury 233 eingereichte Romane geprüft. Ausgezeichnet wird, anders als der Name verspricht, nicht allgemein das Buch, sondern der Roman des Jahres. Es ist die für die Aufmerksamkeit beim Publikum wichtigste Ehrung hierzulande: Der Deutsche Buchpreis verheißt Beststeller-Status, vielleicht sogar bis zum für den Buchhandel so wichtigen Weihnachtsgeschäft.

Wer kann es also werden? Die sechs Finalisten, die noch gemeinsam auf einer Veranstaltung auftreten, deren Bücher es in kostenlosen Hörproben gibt und die nun besondere Plätze in Schaufenstern bekommen, sind (dem Alphabet nach): Fatma Aydemir mit „Dschinns“, Kristine Bilkau und ihr Roman „Nebenan“, Daniela Dröscher mit „Lügen über meine Mutter“, Jan Faktors „Trottel“, das „Blutbuch“ von Kim de l‘Horizon und Eckhart Nickel mit „Spitzweg“.

Alle sechs bekommen je 2500 Euro, insgesamt 25.000 Euro gehen an die Siegerin oder den Sieger. Vielleicht auch an die siegende Person, sollte man sagen, denn in diesem Jahr ist mit Kim de L’Horizon jemand nominiert, der sich keinem Geschlecht zuordnet. „Blutbuch“ heißt der Roman; auch die Erzählfigur darin identifiziert sich weder als Mann noch als Frau. Die Form des Romans ist, so die Jury, „experimentell und gewagt, in einem Moment jäh derb und obszön, im nächsten wieder zart und intensiv. Sie nutzt überraschende Ebenen und Sichtweisen. Ein Roman, der berührt und bewegt.“

Kim de L’Horizon, laut Verlag geboren 2666 auf Gethen, ist der einzige Debütant in der Kandidatenriege. Alle anderen haben wenigstens das zweite Buch vorgelegt, wie Fatma Aydemir. Jan Faktor stand mit „Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag“ vor zwölf Jahren schon einmal auf der Shortlist, Eckhart Nickel hatte es 2018 immerhin bis auf die Longlist der besten 20 geschafft. Man sieht, wie die Jury sich um Ausgewogenheit bemüht hat: Drei Frauen, zwei Männer, fünf verschiedene Verlage (Dröscher und Faktor erscheinen bei demselben), eine Vielfalt der Themen und Stile. Am schönsten an der allgemeinen Jurybegründung ist die Formulierung, gemeinsam sei ihnen „eine künstlerische Unbedingtheit“. Wer also mitreden will, wenn am 17. Oktober die Entscheidung fällt, hat jetzt noch besondere Leseabende vor sich.