Saleh Omar aus Sansibar kommt als Asylbewerber nach London und muss sich zurechtfinden. Abdulrazak Gurnah erzählt von ihm in seinem Roman „Ferne Gestade“, der in dieser Woche neu auf Deutsch erscheint. Das Original war 2001 herausgekommen. Das Thema Flucht und Vertreibung beschäftigt den Literaturnobelpreisträger allerdings schon viel länger, ist er doch selbst 1968 aus Sansibar nach England gekommen. Am Montagmittag saß er in Berlin in der Bertelsmann-Repräsentanz Unter den Linden und wurde von Jana Pareigis befragt. Die Moderatorin der ZDF-„heute“-Sendung hatte die Aufgabe nicht nur als prominentes Fernsehgesicht übernommen, sondern auch als Afrikawissenschaftlerin. Und so ging sie schnell von den Plauderfragen (Wie hat der Nobelpreis Ihr Schreiben verändert? Was bedeutet Ihnen diese Lesereise?) zu den inhaltlichen und literarischen über.

Da antwortete Abdulrazak Gurnah ihr, dass die Entscheidung, auf Englisch zu schreiben, nicht seiner Anpassung an die Gesellschaft folgte, in der er Fuß zu fassen suchte. Swaheli sei die Sprache geblieben, wenn er Briefe an seine Mutter formuliere. Zum Englischen aber habe er über die Jahre eine enge, ja intime Beziehung entwickelt, er schrieb seine Doktorarbeit über Herman Melvilles „Moby Dick“, wurde zum Professor für englische Literatur in Kent, wo er bis 2017 lehrte. Dass er seine Romane wie auch „Das verlorene Paradies“ (ins Deutsche übersetzt 2021) auf Englisch schreibe, habe mit der Musikalität der Sprache zu tun, sei aber im Grunde etwas Rätselhaftes, schwer Erklärbares.

Der Blick auf die Literaturen der Welt ändert sich

Im Gespräch vertieften sie dann ein Motiv, das Abdulrazak Gurnah im neuen Buch verwendet: das Faible des Helden für Landkarten. Dahinter steckt mehr als der Blick auf die Kontinente, Meere, Städte und Flüsse. Es ist ein klares Zeichen für den Kolonialismus. Die meisten Grenzen in Afrika sind gerade, von den europäischen Mächten künstlich gezogen.

Abdulrazak Gurnah, der am Donnerstag noch in Berlin lesen wird (im Großen Sendesaal des RBB) und am Freitag zwei Termine in Leipzig hat, geht vorsichtig mit seiner Rolle als Repräsentant um. Als er gefragt wird, was es ihm bedeute, 2021 erst der fünfte Literaturnobelpreisträger vom afrikanischen Kontinent gewesen zu sein, hob er nicht zu klagen an, wie Schwarze als Schriftsteller übersehen würden. Er sagte vielmehr, dass man doch einmal schauen müsse, wie wenig Inder oder Chinesen ausgezeichnet worden seien. „Die Entscheidungen in Stockholm sind die einer europäischen Akademie. Doch die Welt verändert sich und der Blick auf die Literatur wird immer weniger eurozentristisch.“ Diese Entwicklung könne man bei Autoren, Verlagen und bei der Leserschaft beobachten. In Deutschland hat ihn das Interesse der Leser schon auf die Bestsellerliste gebracht.