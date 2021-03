Bücherfrage der Woche

Was kommt: Helga Schubert, was bedeutet Ihnen das Erscheinen Ihres neuen Buchs?

Die Schriftstellerin Helga Schubert am Telefon zu erwischen, ist gar nicht so einfach in diesen Tagen. Am Donnerstag erscheint ihr Erzählband „Vom Aufstehen“.