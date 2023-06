Gerechtigkeit für die kleinsten Dinge: „teilchenzoo“ von Carolin Callies

Die Lyrikerin Carolin Callies bat kürzlich das künstlich intelligente Sprachprogramm ChatGPT darum, ein Gedicht nach jenem Regelwerk zu generieren, dem sie ihr Langpoem „teilchenzoo“ unterworfen hat, und hat es erwartungsgemäß überfordert. Das Gedicht des Chatbots sollte den Menschen ins Verhältnis zu dessen Umwelt setzen und vom Kern aller Dinge handeln. Zudem sollte es aus der Sicht eines lyrischen Wir erzählt sein, Widersprüche integrieren und auch keine normabweichende Grammatik scheuen. Damit ist schon viel gesagt über „teilchenzoo“.

Es bezeichnet ursprünglich die Vielzahl elementarer, aus Quarks aufgebauter Teilchen wie Pionen, Kaonen oder Hyperonen, die zu den fundamentalen Bausteinen der Materie gehören. Callies lässt die exakte Wissenschaft der Teilchenphysik nur leicht anklingen – „wir schneiden die quarks aus den nelken“, heißt es einmal – und behält sich genügend Raum für das eigene Programm vor, die kühne Kombination von Nature Writing, individueller Erinnerung und Körperdiskurs. Das Resultat ist, um eine Wendung aus dem Poem zu gebrauchen, „ein art webteppich“ aus 128 Texturen, wobei das Wort „teilchen“ mit jeder Textur eine weitere, Wissenschaftlichkeit transzendierende Bedeutung erhält.

Das Poem als Teilchenbeschleuniger

Von einer „teilchenmaschine“ ist da einmal die Rede – man mag dabei an den Teilchenbeschleuniger im CERN denken oder eine Erklärung der Verfahrensweise von Callies darin lesen. Deren Poem ist selber ein Beschleuniger von Teilchen, Anspielungen und Assoziationen, bisweilen in einer automatisierten Sprache verfasst, die wie in der Formulierung „wir stauden & staunen“ einer lexikalischen Chronologie folgt. Es simuliert Wortfamilien, gruppiert sich um klangliche Verwandtschaften und ist nicht so sehr auf die Interpretation von außen aus, sondern vielmehr darauf bedacht, sich mithilfe musikalischer Gesetze ins Unbestimmte, ins Surreale zu geleiten.

Der Vorstellungskraft sind hier keine Grenzen gesetzt, wofür die Metapher des Wachstums steht, der Verwachsung: „etwas wächst in/ uns hinein & ja, wir haben den mund geöffnet &/ bohnen hineingelegt & kauen, schlagen wurzeln in/ unserem gaumen & die ranken wachsen in die/ nebenhöhlen, werden zu unserem bauch, zu einem/ wurzelwerk in fleischigen erden. alles übt sich an uns/ ein & in uns aus.“ Das enttabuisierte Reden über den Körper ist der rote Faden des inzwischen drei Gedichtbände umfassenden Werks von Callies. Schon im Debüt von 2015 las man Zeilen wie: „wir zögerten nie, uns mit blut zu bewerfen / & boten uns gar ganze zyklen von an“.

Gerechtigkeit für die kleinsten Dinge

In derlei Verwachsungen und „ragverhältnissen ineinander“ deutet sich die Überwindung des Anthropozentrismus und damit auch des lyrischen Ich an. Der Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt und über den Dingen, sondern geht erst aus dem Verhältnis zu ihnen und aus der zwischenmenschlichen Beziehung des lyrischen Wir hervor. Und so darf er auch einmal klein erscheinen im „verhältnis zum berg“. Und dann wiederum: „was ist da schon klein?“ Winzigen, vermeintlich nebensächlichen Erscheinungen widerfährt in „teilchenzoo“ insofern Gerechtigkeit, als poetische Sprache hier als „vergrößerungsglas“ dient, durch das nicht zuletzt auf den „pauschalurlaub in der petrischale“ geschaut wird.

Durch ihren originellen poetischen Umgang mit gegenwartsrelevanten Themen etabliert sich Carolin Callies weiter als einer der kreativsten Köpfe im polyphonen Chor der deutschsprachigen Gegenwartsdichtung.



Carolin Callies: teilchenzoo. Poem. Schöffling, Frankfurt am Main 2023, 144 Seiten, 22 Euro