Bruno Preisendörfer warnt, während wir uns in seiner Küche zum Gespräch hinsetzen, dass es laut werden könnte von draußen. Im Innenhof des Komplexes, wo der Schriftsteller in Neukölln wohnt, entsteht ein zusätzliches Haus. Diese Art der Verdichtung des städtischen Raums war schon Thema der Epoche, von der Preisendörfer in seinem Buch „Als Deutschland erstmals einig wurde“ erzählt. Er beleuchtet die Bismarckzeit, so wie er sich zuvor schon mit den Epochen Goethes, Luthers und Bachs beschäftigt hatte.