Wie wird er von hier aus mit dieser Polizistenfigur weitermachen: Das fragte die Kritikerin anlässlich Jan Costin Wagners ersten Kriminalromans mit dem pädophilen Ermittler Ben Neven, „Sommer bei Nacht“ (2020), in dem dieser ausgerechnet einen Pädophilen finden musste und einen verschwundenen, wohl entführten Jungen. Jetzt liegt der zweite Roman der Reihe vor, „Am roten Strand“, in dem es erneut um Missbrauch geht: In einer Kleingartenanlage kommt man einem IT-Experten auf die Spur; ein weiterer Tatort ist das „Seeblickcamping“ mit schmalem kupferfarbenem Strand, wo ein Wohnwagen steht, in dem ein anderer Täter haust. Im realen Missbrauchsfall Münster war es eine „Gartenlaube“, der Haupttäter ein IT-Techniker – die Parallelen sind offensichtlich.

Eine schreckliche Versuchung

Schon wieder also muss Ben Neven ausgerechnet in der einen Sache ermitteln, mit der er lieber nicht konfrontiert würde. Denn was die Polizei zum Beispiel an kinderpornografischem Material findet und sicherstellt, ist für ihn eine schreckliche Versuchung. Und schnell mal ist ein Daten-Stick eingesteckt.

Jan Costin Wagner, geboren 1972, gehörte mit einer Reihe um einen finnischen Kommissar zu den Stillen im Genre, zu jenen Autoren, die auf Action verzichten zugunsten schwermütig-dunkler Atmosphäre, zugunsten von Empathie für seelische Schmerzen. In „Am roten Strand“ hat die Polizei es zusätzlich zum Missbrauch mit mysteriösen Morden zu tun – eines Hotelgasts in einem öffentlichen Park und am helllichten Tag etwa. Als eine Verbindung hergestellt wird, müssen sich Neven und seine Kolleginnen und Kollegen fragen, ob es ihre Pflicht ist, Missbrauchstäter zu schützen. Was das Buch vor allem aus der Spannungsroman-Masse heraushebt, das ist die so nuancierte wie differenzierte Figurenzeichnung.

Da ist zum Beispiel ein junger Anwalt, bald wird er Vater werden, aber seine Freundin geht vielleicht zurück in die USA, ohne ihn. Sie sprechen nicht viel, schon gar nicht über ihre Arbeit, es fehlt einfach die Zeit. Und er wird ihr wohl auch nichts erzählen von diesem Mandanten, „den er vertritt, weil er wie alle anderen das Recht auf ein faires Verfahren (...) hat“. Wagner tritt seinen Figuren einerseits nicht zu nahe, versteht andererseits, sie mit wenigen Details plastisch werden zu lassen. Kapitelüberschriften wie „Ben“ oder „Torben“ (das ist der Anwalt), „Maren“ oder „Christian“ zeigen an, wessen Perspektive er jeweils einnimmt, ohne dass es sich dabei um Ich-Erzählungen handelt.

Und Ben Neven, der pädophile Polizist? Macht kleine Schritte in die falsche Richtung. Weiß genau, dass es Schritte in die falsche Richtung sind. Ringt mit sich. Gewinnt. Verliert.

Jan Costin Wagner: Am roten Strand. Roman. Galiani, Berlin 2022. 306 Seiten, 22 Euro.