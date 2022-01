Amanda Gorman wurde weltberühmt, als sie Anfang 2021 in einem leuchtend gelben Mantel bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden ein Gedicht vortrug: „The Hill We Climb“. Sie sprach von der Spaltung ihres Landes, aber auch von der Hoffnung auf einen gemeinsamen Neuanfang.

Zum Jahreswechsel hat sich die 23-Jährige wieder mit einem Gedicht – ja, man kann es so sagen – an die Öffentlichkeit gewandt, über ihren offiziellen Account von Instagram. Ungewöhnlich ist dieser Weg in zweierlei Hinsicht. Gedichte werden zum einen eher in Form von Gedichtbänden veröffentlicht, auch Amanda Gorman geht diesen üblichen Weg. Erst Anfang Dezember ist „Call Us What We Carry“ erschienen. Aber sie hat auch den Kontakt zu Instagram gesucht, einer Plattform mit mehr als 450 Millionen Followern. Das ist eine Reichweite, die kein traditionelles Printmedium erreicht, schon gar kein Lyrikband. Allerdings ist Instagram vor allem ein visuelles Medium. Für Amanda Gorman ist das kein Widerspruch.

In einem Interview mit Vanity Fair erklärt sie, dass sie sich ja auch selbst Inspiration aus den sozialen Medien hole, aus den Geschichten, die dort geteilt würden, ob es um Versöhnung, Verlust, Trauer oder Klimawandel gehe. Wenn sie mit der Arbeit an einem Gedicht nicht vorankomme, gehe sie online, schaue sich die Fotos an, die Botschaften dort, und dann frage sie sich, wie sie diese mithilfe von Poesie repräsentieren könne. Das darf man nicht als Verbeugung vor Instagram verstehen, sondern als absolut glaubwürdige Darstellung ihrer Arbeitsweise.

Amanda Gorman hat sich für Instagram als Diva inszeniert

Amanda Gormans Gedicht kann man tatsächlich auch sehen: Für ihr zweieinhalbminütiges Video hat sie sich von einem Stylisten in eine weiße Robe kleiden lassen, ihr Auftritt findet in einem leeren Theater statt. Die erste Aufnahme zeigt sie mit dem Rücken zum Zuschauer im Gegenlicht – als Diva. „New Day‘s Lyric“ trägt sie dann auf Treppenstufen sitzend vor, in einem der roten Plüschsitze im leeren Zuschauerraum, auf der Bühne. Wenn sie in fünf Strophen von Versöhnung spricht, vom Zusammenkommen, nehmen einen ihre Diktion, Mimik und Gestik ähnlich gefangen wie bei ihrem Auftritt in Washington. Seit das Gedicht am 30. Dezember veröffentlicht worden ist, ist es mehr als fünf Millionen Mal aufgerufen worden. Das dürfte Lyrik-Weltrekord sein.