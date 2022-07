Es sind buchstäblich die Schuhe seines Vaters, die der Erzähler in Andreas Schäfers Buch „Die Schuhe meines Vaters“ eine Weile mit sich herumträgt. Während einer Untersuchung im Krankenhaus, die über eine folgende Therapie entscheiden sollte, fällt der Vater ins Koma. Der Sohn – und der Autor lässt keinen Zweifel daran, dass er selbst das erzählende Ich ist – soll entscheiden, wann die Maschinen abgestellt werden.

Diese Sachlage wird bereits im Klappentext des Buches erklärt. Man ist also auf einiges vorbereitet, wenn zunächst von einem Besuch des aus Frankfurt am Main kommenden Vaters in Berlin die Rede ist. Da formuliert der Erzähler die Ahnung, „dass sich mit dem Fortschreiten der Krankheit auch unser sorgsam austariertes Verhältnis wandeln würde“, dass der Vater auf Unterstützung angewiesen sein würde. „Er würde die Hoheit über seine Geschichte verlieren“, mutmaßt der Sohn. Doch da folgt der Schnitt. Das Erzählen ist früher als erwartet die Sache des Sohnes geworden.

Der aufbrausende Vater, das verlassene Kind

Die Schuhe also gehören zu den Dingen, die er und die Mutter, die lange schon vom Vater getrennt lebte, aus dem Krankenhaus mitbekommen. Bald wird klar, dass Andreas Schäfer, der zuletzt den Roman „Das Gartenzimmer“ über ein Berliner Haus, seine Architekten und Bewohner, veröffentlichte, den Buchtitel nicht nur gegenständlich meint. Die englische Redewendung, in den Schuhen von jemand anderem zu gehen, to walk in someone else’s shoes, bedeutet, sich in diese Person hineinzuversetzen. Sie fällt nicht in dem Buch, aber genau das ist dessen Prinzip.

Wir haben es mit einem subjektiven Blick auf einen biologisch nahestehenden, doch psychologisch erstaunlich fernen Menschen zu tun. Robert Schäfer neigte zum Aufbrausen, war oft darauf bedacht, sich vor anderen ins Recht zu setzen. Kränkungen brechen beim Erzähler auf, während er im Abschied die Bedingungen dieses Lebens erkunden will. „Ich schrumpfte zum fünfzehnjährigen verlassenen Kind, das verlernt hat, um Hilfe zu rufen.“

Mirella Weingarten Der Autor Andreas Schäfer, Jahrgang 1969, lebt in Berlin. Er schreibt Romane, Essays, Opernlibretti und Radiofeatures. Sein Debüt „Auf dem Weg nach Messara“ wurde unter anderem mit dem Bremer Literaturförderpreis ausgezeichnet. Der Roman „Wir vier“ stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. 2020 veröffentlichte er den Roman „Das Gartenzimmer“.

Und doch zeigt „Die Schuhe meines Vaters“, welche Formen Erinnerung und Trauer annehmen können, wenn der Autor abschnittsweise zusammenträgt, unter welchen Bedingungen der 1936 in Berlin geborene Vater aufwuchs: Was er als Kind erlebte, was er womöglich von Deportationen der Nachbarn gewusst hat, aber nicht wahrhaben wollte. Sein Elternhaus brannte nach einem Bombentreffer, war unbewohnbar; später verliebte er sich in eine Griechin, die in Deutschland studierte und die ihre von Wehrmachtssoldaten angezündete Stadt hatte brennen sehen. Diese Liebe bedeutete für den Vater die Zurückweisung durch die eigenen Eltern, führte zu einem trotzigen Ehrgeiz und eigenem kleinen Wohlstand. Dennoch igelte er sich in sein Deutschsein ein, erst im Alter begann er, auf griechischen Inseln zu wandern.

Andreas Schäfer hofft auf die Magie der Literatur

„Über den Vater schreiben heißt: Alles ist Schreiben.“ Andreas Schäfer legt seine Arbeitsweise offen. Der Schriftsteller erinnert sich an gelesene Bücher, etwa von Péter Nádas, und teilt unverhohlen mit, dass er mit seinem Buch eine „sprachmagische Hoffnung“ verbindet, „ins rechte Sohnes-Verhältnis zurückzufinden“. Manchmal gönnt er einem Satz extra Raum, durch eine Leerzeile davor und danach: „Ein Kampf mit den Umständen – und häufig gegen sich selbst.“

Das Gehen auf den Wegen des Vaters, zwar in eigenen Schuhen, befördert schließlich das größtmögliche Einverständnis. Die Frage, was wahr ist, vermutet oder nur geträumt, stellt sich dabei nicht. Dass der Autor keinen allgemein passenden Schlüssel vorlegt, man sich auch ganz anders erinnern kann, zeigt das Beispiel des Bruders, der weder ein Ritual zum Trauern braucht, noch alles bis ins Letzte wissen will. Spätestens das ist der Wink ans Publikum, dies als Geschichte zu verstehen, literarisch überzeugend in Aufbau, Rhythmus und Gedankenführung, emotional berührend auch. Und so, wie das Erzählen trösten kann, vermag das Lesen das oft auch.

Andreas Schäfer: Die Schuhe meines Vaters. Dumont, Köln 2022. 188 Seiten, 22 Euro.