Nach Berlin zu fahren, hat für Andreas Steinhöfel diesmal einen besonderen Grund. Er kommt zurück in die Stadt, in der er 20 Jahre gelebt hat und in der er Figuren entdeckt und geformt hat, die Kindern heute unverwechselbare Freude am Lesen bereiten. Andreas Steinhöfel gehört zu den 15 Frauen und acht Männern, die anlässlich des Tags der Deutschen Einheit mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt werden. Überreicht wird die Auszeichnung durch Frank-Walter Steinmeier erst ein paar Tage später, am 9. Oktober. Das Motto der Ordensverleihung lautet „Bildung und Zusammenhalt fördern, Demokratie stärken“.

Jedes dieser Substantive passt zu Steinhöfel. Für die Bildung steht natürlich das Lesen. Erst Ende September ist eine Vorgeschichte der Abenteuer seiner berühmtesten Helden erschienen. „Rico und die Tuchlaterne“ fängt vor „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ an und ist gedacht für Kinder, die gerade damit beginnen, sich die Welt der Buchstaben zu erschließen. In kurzen Sätzen, gedruckt in großer Schrift, begleitet von vielen Bildern, erzählt er hier, wie es sich anfühlt, wenn man eher um Ecken denkt als geradeaus und sich dabei in einer Stadt wie Berlin auch leicht verläuft.

„Die Mitte der Welt“

Rico und Oskar, der tiefbegabte und der hochbegabte Junge aus Kreuzberg, bestehen lustige und gefährliche Abenteuer zu Hause und unterwegs nur durch ihren Sinn für Freundschaft. Von Zusammenhalt erzählen auch andere Bücher von Andreas Steinhöfel: In dem Jugendroman „Die Mitte der Welt“ ist es der 17-jährige Phil, der die eigene Sexualität entdeckt, Bindungen außerhalb der Familie sucht und seine Schwester neu kennenlernt. Im Kinderkrimi „Beschützer der Diebe“ braucht es Mut und Vertrauen, um das Pergamonmuseum zu retten.

Ricos Haus in der Dieffenbachstraße ist wie eine kleine Gesellschaft. Überhaupt ist das Personal der Steinhöfel’schen Bücher in seiner Diversität hervorragend geeignet, das Demokratieverständnis der Leser, Zuhörer und Vorleser zu fördern. „Anders“ heißt ein Buch, weil der Held nach 263 Tagen im Koma wieder neu zu leben beginnt. Irgendwie anders sind die meisten Figuren, weil Menschen nun mal unterschiedlich sind.

Steinhöfel, 61 Jahre alt, lebt heute wieder in Battenberg in Hessen, wo er herstammt. Neben der literarischen Arbeit widmet er sich seit einigen Jahren auch dem Film, hat mit seiner Firma Origami die Rico-Oskar-Verfilmungen koproduziert und auch das Roadmovie „Kannawoniwasein“, über das sich gerade Familien mit Kindern im Kino scheckig lachen.