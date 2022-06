Deniz Yücel will zusammen mit anderen einen PEN schaffen, der keine Bratwurstbude ist: Gegründet werden soll der PEN Berlin am Freitag. Nach dem Streit im deutschen PEN, der deutschen Sektion der internationalen Schriftstellervereinigung, und dem Rücktritt ihres knapp der Abwahl entgangenen Präsidenten Deniz Yücel auf der Jahrestagung Mitte Mai in Gotha haben 231 Autorinnen und Autoren dies angekündigt. Ein Schisma in der deutschen Welt der Literatur.

Eine Homepage gibt es schon, und hier heißt es unter der Überschrift „Über uns“, dass der neue PEN „zeitgemäß und divers“ sein solle, „ohne Präsident:innen und andere Titel“ an der Spitze, stattdessen mit einem paritätisch besetzten Board. Die Mitglieder des PEN Berlin sollen sich in den Dienst der Meinungsfreiheit stellen. Mit Berlin als Namensgeberin beziehe man sich auf den Geist der Stadt, die für Offenheit und Überwindung der Grenzen stehe.

Kampfansage an den alten PEN

Jeden Satz kann man als Kampfansage gegen den deutschen PEN lesen. So hatte sich der Streit im PEN unter anderem an einem Auftritt Yücels in einer öffentlichen Diskussion entzündet. Dort hatte er gesagt, er wünsche sich eine Flugverbotszone über der Ukraine.

Deniz Yücel war nur ein halbes Jahr PEN-Präsident, in Gotha sagte er, er sehe sich als Reformer des als angestaubt geltenden Verbandes gescheitert. „Wir mussten heute feststellen, dass unsere Versuche, den deutschen PEN zu einer modernen NGO zu machen und ihm in zeitgemäßer Form seiner alten Relevanz als Intellektuellenvereinigung zurückzugeben, von einer Mehrheit nicht gewollt ist“, so Yücel bei Twitter. Stattdessen sei der PEN „dominiert von Spießern und Wichtigtuern Ü70, die ihre Mitgliedschaft als Ausweis der eigenen Zugehörigkeit zur publizistischen oder literarischen Elite brauchen.“ Verfolgte Autoren würde man auf Kolonialherrenart behandeln. Auch als Bratwurstbude hatte Yücel den deutschen PEN in Gotha bezeichnet.

Seinen Worten lässt Deniz Yücel nun Taten folgen, indem er eine Schriftstellervereinigung gründet, die seinen Vorstellungen genügt. Und es gibt offenbar genug Autoren, die ihm darin zu folgen bereit sind. Unter ihnen sind etwa Eva Menasse, Can Dündar, Seyran Ates, Nora Bossong, Hans Christoph Buch, Elke Schmitter, Ahmad Mansour, Katja Lange-Müller und Jaroslav Rudiš.