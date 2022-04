Man kann sich selten auf die Zeitläufte verlassen. Spätestens, als Klaus Theweleit 1977 seine „Männerphantasien“ veröffentlichte, schien es mit dem Autor Ernst Jünger ein für allemal vorbei zu sein. Zu eindeutig war die Diagnose des soldatischen Mannes mit seinem Körperpanzer, der vollkommen der Lächerlichkeit preisgegeben wurde, und die schwülstige, pathetische Sprache. Doch was geschah? 18 Jahre später feierte Jünger seinen 100. Geburtstag, und flugs machten Bundespräsident Herzog und Bundeskanzler Kohl dem greisen Mann ihre Aufwartung. Parallel dazu brachte vor allem der von Jünger imaginierte solitäre „Waldgänger“ etliche instinktgetriebene Feuilletonisten dazu, Jünger als Jahrhundertfigur wiederzuentdecken.

Der Zeitgeist ist nicht mehr links

Es sind solche Entwicklungen, die Karl-Heinz Ott in seiner „Geschichte des reaktionären Denkens“ interessieren. Der Zeitgeist war lange links, das hat sich verändert. Worin liegt die offenkundige Aktualität sich selbst stolz „reaktionär“ und „rechts“ nennender Ideologien? Da der Autor den, um mit Paul Celan zu sprechen, „Akut des Heutigen“ setzt, steht bei seinen historischen Exkursionen nicht die französische Revolution und ihre reaktionäre Gegenbewegung im Vordergrund. Ott untersucht die Stichwortgeber gegenwärtiger populistischer und rechter Politiker in den USA oder in Polen und macht auf Thinktanks aufmerksam, deren Bezugspunkt das „Übel der Neuzeit“ an sich ist, nämlich das Selberdenken des Subjekts bei Descartes oder die Aufklärung Kants.

Einfluss von Leo Strauss auf konservative US-Regierungen

Eine zentrale Rolle in Otts Untersuchung spielt der in Europa kaum bekannte US-Philosoph Leo Strauss. Dieser prangert die Auflösung überlieferter Ordnungen an, das Ende von Religion und Führertum, und das habe alles mit Luther und Descartes begonnen. Der Westen befinde sich seitdem in einer Dekadenzphase mit dem Wirrwarr unterschiedlichster Stimmen. Zum ersten Mal konnte man Strauss als einflussreichen Spindoctor wahrnehmen, als George W. Bush den Irak-Krieg führte. Im US-Regierungsapparat hatten sich etliche Strauss-Anhänger etabliert, die dessen Diktum der „noblen Lügen“ aufgriffen: Um müßige Diskussionen zu umschiffen, müssten von den Staatslenkern Szenarien für sofortiges Handeln entworfen werden.

US-Demokraten zu Verfassungsfeinden erklärt

Leo Strauss’ zeitlos gültige Grundlagenschrift ist Platons „Staat“. Die Kategorie der „Geschichte“ lehnt Strauss rundheraus ab. Die „Demokratie“ habe die „Wahrheit“ Platons vernichtet und damit die Pfeiler, auf denen die europäische Welt erbaut worden sei. Während der Präsidentschaft Donald Trumps zeigte sich immer deutlicher, wie sehr die Partei der Republikaner von Straussianern dominiert wurde. Da der Präsident als „Werkzeug Gottes“ uneingeschränkte Handlungsfreiheit besitzen müsse, erklärte Justizminister William Barr die oppositionellen Demokraten per se zu Verfassungsfeinden. Der Rechtswissenschaftler Hadley Arkes dozierte, Richter sollten sich nicht in erster Linie an Verfassungs- und Gesetzesparagrafen orientieren, sondern am Naturrecht Thomas von Aquins, also sei Abtreibung vom ersten Tag an Mord. Und William Buckley, Gründer der Zeitschrift National Review, proklamiert ständig, dass Linke und Liberale (was dasselbe sei) die Menschheit im Namen naturwidriger Utopien umerziehen wollen.

Donald Trumps Ideengeber wird auch in China verehrt

Zum Philosophieverständnis des 1973 gestorbenen Strauss gehörte das Netzwerken im Hintergrund. Er arbeitete strategisch an der akademischen Etablierung seiner Schule. Es ist ein großes Verdienst von Otts Buch, die Diskurse hinter dem Aufstieg von Donald Trump nachzuzeichnen und klarzumachen, wie ernst sie zu nehmen sind – bis hin zu Protagonisten wie dem führenden polnischen Europaparlamentarier Ryszard Legutko oder der Tatsache, dass Leo Strauss und dessen Bündnispartner Carl Schmitt heute in China als die wichtigsten politischen Denker des Westens gelten. Sie lehren nämlich, wie man gegen das demokratische „Chaos“ vorgeht.

Otts Analyse lebt vom Studium vieler Quellen, ohne abstrakt oder allzu theoretisch zu werden. Man merkt ihm den Schriftsteller an, der mehrere Romane veröffentlicht hat und zuletzt eine Hölderlin-Biografie. Er geht assoziativ und pointiert vor. Was es etwa mit dem „scharfen Denken“ und der Definitionskraft Carl Schmitts auf sich hat, legt Ott en passant bloß. Zu seinen glänzenden, oft verblüffenden Passagen gehört aber auch ein Hinweis auf Parallelen zwischen Carl Schmitt und Walter Benjamin. Karl-Heinz Ott ist ein listiger Voltenschläger, einer, der Lust auf das Denken hat.

Das feuilletonistische Kokettieren mit dem Reaktionären

Descartes’ markante Abwendung von gottgefügten Ordnungen, mit dem berühmten Satz „Ich denke, also bin ich“, wird in diesem Buch vielfach abgeklopft. Der Autor weist nach, dass das Subjekt bei Descartes bei weitem nicht so selbstherrlich ist, wie es die Reaktionäre nach ihm darstellten. Bei alldem gelten die Sympathien Otts unverkennbar den Strömungen, die die Defizite der Aufklärung, ihre berühmte „Dialektik“, von Anfang an benannten, ohne dabei reaktionär werden zu müssen. Es kann durchaus eine Überforderung sein, mit der Welt zurechtzukommen, wenn Gott und Kaiser nicht mehr als absolute Autoritäten gelten. Aber Ott hält es dann eher mit Hegel, der über den Einzelnen in seinem neuzeitlichen Ausgesetztsein sagte: „Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet.“

Der Trauer der Dichter, ihrem Benennen der Defizite, die die Moderne mit sich bringt, gewinnt Ott suggestive Interpretationen ab, etwa bei Baudelaire. Prekär wird es dann, wenn das Leiden an der Gegenwart in totalitäre Denksysteme mündet. Das manchmal zu beobachtende feuilletonistische Kokettieren mit dem Reaktionären erscheint da vor allem als Dekadenzerscheinung eines langsam ausfransenden Westens. Umso souveräner ist es, wie Karl-Heinz Ott sein leichthändiges und dabei tiefgründiges Buch ausklingen lässt: mit einer Hommage an den unbeugsamen und sinnlichen François-René de Chateaubriand, der weder Revolutionär noch Reaktionär war, und einer letzten, kurzen Anekdote über den Aufklärer Voltaire. Daran kann man sich halten.

Karl-Heinz Ott: Verfluchte Neuzeit. Eine Geschichte des reaktionären Denkens. Hanser-Verlag, München 2022. 430 Seiten, 26 Euro.