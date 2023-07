Büchnerpreisträger Lutz Seiler: Aus Thüringen nach Berlin und in die Welt

Lutz Seiler erhält den Georg-Büchner-Preis 2023. Das ist eine schöne Entscheidung. Sie ehrt einen herausragenden Lyriker, Erzähler und Essayisten, einen Schriftsteller zudem, der viel gelesen wird und dem noch mehr Leserinnen und Leser zu wünschen sind. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert.

Am Dienstagmorgen teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ihre Wahl mit. Mehr als 1100 Literaturpreise gibt es in Deutschland, viele sind nur den Eingeweihten bekannt, andere tragen große Namen verstorbener Literaten. Shortlists schüren die öffentliche Neugier für manche Preisverleihungen, aber auf keine Verkündung neben dem Literaturnobelpreis wird in den Kulturredaktionen des Landes so gespannt gewartet wie auf die des Georg-Büchner-Preises. Er gilt als die renommierteste Ehrung für auf Deutsch schreibende Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Er wird seit 1951 vergeben, zuletzt ausgezeichnet wurden Emine Sevgi Özdamar und Clemens J. Setz. Die Preisträger müssen laut Satzung „durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten“ und „an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben“.

Lutz Seiler bewegt sich in unterschiedlichen Rhythmen und Tempi, mit mal hoch präziser und analytischer, dann wieder fantastisch-bildhafter Sprache durch den von seinen literarischen Fixsternen beleuchteten Echoraum, er erkundet die jüngste deutsche Vergangenheit und die Gegenwart, die bei ihm auch eine europäische ist.

Sein erster Roman „Kruso“ bekam 2014 gleich den publikumswirksamen Deutschen Buchpreis. Er erzählt darin mit der Kneipen-Besatzung des Klausner nicht nur eine Aussteigergeschichte auf der Ostseeinsel Hiddensee im Schicksalsjahr 1989, er begreift das kleine Meer zwischen den politischen Blöcken auch als „Territorium der Toten“, das es jahrelang war. In der Zeit des Erscheinens trieben schwer beladene Flüchtlingsboote vor Europas südlichen Küsten.

Chronik der Wende und Blick nach Westen

Aus seinem zweiten Roman „Stern 111“, 2020 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet, lassen sich zwar Stichpunkte für eine Chronik der Wende herausnotieren, mit immer neuen Grenzübergängen, mit den Skins und Neonazis, die es auf die Straßen spülte, mit Radionachrichten von den Kosten für die Sanierung des Ostens, mit Prenzlauer-Berg-Orten wie dem Eisenwarenladen von Frank Castorfs Eltern oder der Meldestelle in der Pappelallee oder mit Entdeckungen wie Sternfrucht und Avocado.

Doch Carl begreift den Wert des neuen Lebens erst durch eine Reise nach Frankreich: „Paris war die Wahrheit. Für immer unerreichbar, und plötzlich war man da, auf Pont Neuf.“ Es ändert sich für den gebürtigen DDRler der Platz in der Welt: „Auch Carl kam jetzt aus Deutschland.“ Mehr noch: Er baut dazwischen eine zweite Romanebene mit dem „Eltern-Rätsel“. Carls Mutter und Vater gehören zu jenen 800.000 Menschen, die 1989 und 1990 den Osten in Richtung Westen verließen.

Der Name Lutz Seiler in der Preis-Nachricht aus Darmstadt wird nirgends Überraschung ausgelöst haben, so groß fällt seit Jahren die Zustimmung zu seinen Arbeiten aus, zuletzt, 2021, für den Gedichtband „schrift für blinde riesen“. Es ist eine besonnene, unbedingt gutzuheißende Entscheidung der Jury; der Georg-Büchner-Preis ist nicht dazu da, Mut zu beweisen. Und Lutz Seiler muss auch nicht dafür bedauert werden, dass er sich in diesem Jahr mehrfach gute Dankesworte einfallen lassen muss.

Aber es ist schon auffällig: Ohne dass es 2023 eine Neuerscheinung von ihm gegeben hätte, schickte sein Verlag in diesem Jahr bereits dreimal E-Mails mit der Betreffzeile „Der Suhrkamp-Verlag freut sich“ und seinem Namen in die entsprechenden Verteiler: Er erhält nämlich auch den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung, den Bertolt-Brecht-Preis der Stadt Augsburg und den Berliner Literaturpreis.

Thüringen, Land der Wismut

Lutz Seiler, am 8. Juni 1963 geboren, wuchs zunächst in dem thüringischen Dorf Culmitzsch auf, das dem Uranerzbergbau der SDAG Wismut weichen musste, als er fünf Jahre alt war. Die Familie wurde in ein Dorf in der Nähe der damaligen Bezirkshauptstadt Gera umgesiedelt, bis ihr in Gera selbst eine Wohnung zugewiesen wurde. In der Jurybegründung zum Georg-Büchner-Preis heißt es: „Lutz Seiler verbrachte seine ‚Lehrjahre‘ in Thüringen, und diese Herkunft hat tiefen Einfluss besonders auch auf sein episches Werk.“

Weniger die bei Wanderfreunden beliebte gebirgige Wälderlandschaft ist in seine Lyrik eingeschrieben als die Nähe des Uranbergbaus, der grobe Eingriff in Natur und Menschenleben – und das seit dem ersten Gedichtband „berührt/geführt“ von 1995. Im titelgebenden Gedicht des zweiten Bandes „pech & blende“ (2000) haben die Kettenfahrzeuge ihren Auftritt, die russischen „Erze und Öle“ sind die Ursache, „wenn vater/ nachts umherging und schrie“. Es endet so: „er hatte die halden bestiegen/ die bergwelt gekannt, die raupenfahrt, das wasser, den schnaps/ so rutschte er heimwärts, erfinder des abraums/ wir hören es ticken, es ist die uhr, es ist/ sein geiger zähler herz“.

Culmitzsch fällt hier als Ortsname. Das Dorf, das in der DDR zum Kreis Greiz gehörte, lässt sich nicht mehr auf Google Maps finden, ist jedoch mehreren Gedichten Lutz Seilers eingeschrieben. Auch in dem jüngsten Buch von 2021: „ortsdurchfahrt culmitzsch: schläfengesang/ & zitterndes sagen – zur halbwertzeit addierten wir/ die kranken tage, fahrn, so fahrn, noch tausend jahre“.

Gegenstand der Forschung

Buchstäblich die Lehrzeit absolvierte Seiler auch in Gera, er erreichte das Abitur durch die zweite in der DDR mögliche Variante, nicht über die EOS, sondern parallel zur Berufsausbildung. Die als Baufacharbeiter gewonnenen Kenntnisse flossen in „Stern 111“ ein. Der Protagonist Carl wird dem „Rudel“ in der Kellerkneipe Assel triumphierend als „Mann aus der Arbeiterklasse“ vorgestellt, „seit die Mauer gefallen ist, brauchen wir die Maurer!“

In Thüringen geboren, ist Lutz Seiler in Berlin zum Schriftsteller geworden, so autobiografisch darf man diesen Roman lesen, in dem Carl sich durch den Gedichtband „Kastanienallee“ von Elke Erb (Büchnerpreisträgerin von 2020) in der Gegend zu Hause fühlt. Er schreibt, wie sein Gehen um den Wasserturm in Prenzlauer Berg den Sprachrhythmus in Bewegung setzt: „Sätze waren es nicht, nur Worte und nicht einmal Worte, nur ein Schädelraunzen, das Antwort gab auf die dahinkreiselnden Spiralen der Einschusslöcher, auf die Gehwegplatten aus Granit und ihre abgebrochenen Ecken ... die Wüste dieser Straße“.

Die Gedichte seien sein Heimathafen, sagt er, der in Wilhelmshorst bei Berlin lebt, wo er das Programm des Peter-Huchel-Hauses verantwortet, und in Stockholm der Liebe wegen. Von seinen Gedichten profitieren die Erzählungen (übrigens bereits die erste, „Turksib“, wurde ausgezeichnet, 2007 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis) und Romane. Die Auseinandersetzung mit der poetischen Form findet Eingang in Essays und Poetikvorlesungen. Gerade erst, in der vergangenen Woche, fand seine Poetikprofessur an der Universität Bamberg ihr Ende, an zwei Tagen diskutierten dann Wissenschaftler in einem Kolloquium unter dem Titel „Wer hinten geht/ hat seine eigene Welt“ Lutz Seilers literarische Arbeit. Er ist ein lebendiger, preiswürdiger Autor und schon Gegenstand der Forschung.